Paramount vende rede UCI no Brasil para donos do Cine Araújo e da Cineart

A Paramount Skydance concluiu a venda das operações da rede de cinemas UCI no Brasil. A compradora é a recém-criada Cia Brasileira de Cinemas, uma joint venture formada entre a rede paulista Cine Araújo e o mineiro Grupo Vila Rica, controlador da Cineart e da Cineart Filmes. As informações são de um documento entregue ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A transação encerra um processo de negociação que durou mais de um ano e envolveu outras propostas internacionais, segundo apurou a coluna Capital, d'O Globo. O negócio tira a operação brasileira da estrutura remanescente da National Amusements, a antiga holding da família Redstone que deu origem ao império da Paramount.

A venda do portfólio de salas de exibição faz parte de um movimento global da HLE, que recentemente também vendeu 13 unidades da rede Showcase nos Estados Unidos para o grupo belga Kinepolis por US$ 30 milhões e busca compradores para suas operações na Argentina.

UCI no Brasil

Com a aquisição, a Cine Araújo ganha escala nacional, ultrapassa redes como Cinesystem e Kinoplex em número de salas e assume a posição de terceira maior exibidora do mercado brasileiro — atrás apenas da líder Cinemark e da mexicana Cinépolis. Ao todo, a união das marcas sob a nova holding passará a somar 66 complexos e 432 salas de exibição espalhadas pelo país.

Apesar da sociedade na compra da UCI, a Cine Araújo e a Cineart informaram que continuarão administrando de forma independente os cinemas que já operam sob suas marcas próprias. A operação amplia a presença geográfica das compradoras em praças onde antes não atuavam, como Recife, Fortaleza, Belém e Juiz de Fora.

A negociação já foi submetida à aprovação do Cade e exigirá uma análise antitruste mais detalhada no mercado de Manaus. Na capital amazonense, a combinação das duas unidades da UCI nos shoppings Manauara e Sumaúma Park com a unidade da Cine Araújo no Manaus ViaNorte resultaria em uma fatia entre 50% e 60% da receita de bilheteria local.

Parque recorde versus queda de público

A consolidação do negócio ocorre em um momento difícil para a indústria cinematográfica brasileira. Dados da Ancine mostram que o Brasil encerrou 2025 com o maior parque exibidor de sua história, com 3.544 salas. A expansão física do parque, no entanto, não foi acompanhada pela recuperação de público nas bilheterias.

Em 2025, foram vendidos 112,8 milhões de ingressos no país, queda de 10% na comparação com 2024, ano em que Ainda Estou Aqui foi lançado nos cinemas. O setor segue distante dos 177,7 milhões de espectadores registrados em 2019, antes da crise sanitária.

A arrecadação total somou R$ 2,3 bilhões no ano passado, abaixo dos R$ 2,49 bilhões do período anterior. A avaliação do setor e do próprio órgão regulador é de que o mercado pode estar acomodado em um novo patamar de frequência, impactado pela mudança definitiva no hábito de consumo, pelo encurtamento das janelas de exibição e pela concorrência direta com os serviços de vídeo por assinatura.