Shakira no Rio: Anitta diz que recebeu convite para show da colombiana em Copacabana

A cantora Anitta afirmou que recebeu um convite de Shakira para integrar o show que a artista colombiana prepara na Praia de Copacabana, em maio.

Durante participação no podcast "Charla Podcast", a brasileira relatou como aconteceu o contato entre as duas e indicou a possibilidade de uma participação especial no evento.

De acordo com Anitta, o convite ocorreu de maneira direta.

“Ela falou: ‘vamos cantar juntas?’”, disse a cantora, ao recordar a conversa com Shakira.

Ela também mencionou que ambas chegaram a discutir qual faixa poderia ser apresentada ao público.

A música escolhida foi “Choka Choka”, que, segundo Anitta, possui elementos que dialogam com o funk brasileiro — um estilo que, conforme relatado, desperta o interesse da artista colombiana.

"A amizade que eu tenho com ela é muito valiosa, é um presente, e essa oportunidade de cantar com ela, de fazer uma colaboração em uma música tão legal, 'Choka Choka', que é um baile funk, que eu sempre quis fazer uma coisa assim. É realmente incrível", disse Shakira.

Apesar de não confirmar oficialmente a participação no show, Anitta adotou um tom cauteloso ao tratar do tema, ao mesmo tempo em que demonstrou entusiasmo com a possibilidade. A cantora ressaltou a relação de proximidade com Shakira e descreveu o convite como algo relevante.

Shakira, por sua vez, também não detalhou o conteúdo da apresentação, mas indicou que o espetáculo contará com surpresas e possíveis convidados. A artista afirmou que o evento em Copacabana pode ser “o maior concerto” de sua carreira, com previsão de público de até 2,5 milhões de pessoas.

"Não posso adiantar nenhuma surpresa, mas vocês conhecem a Anitta, né? Ela é a rainha. A amizade que eu tenho com ela é muito valiosa, é um presente, e essa oportunidade de cantar com ela, de fazer uma colaboração em uma música tão legal, 'Choka Choka', que é um baile funk, que eu sempre quis fazer uma coisa assim. É realmente incrível", disse Shakira.

Relação com o Brasil

Em declarações recentes, Shakira destacou a relação construída ao longo dos anos com o Brasil. Segundo a cantora, o país esteve entre os primeiros mercados a receber sua música, exercendo influência direta em sua trajetória artística, inclusive em aspectos ligados à dança e aos ritmos incorporados ao seu trabalho.

"A conexão que eu tenho com o Brasil é uma conexão é muito antiga, foi um dos primeiros países que abriu as suas portas para a minha música, que me entendeu, que me acompanhou. Eu fiz já 40 shows no Brasil. Mais de 40 shows. Eu aprendi português primeiro que o inglês. Eu sempre me senti muito atraída pela cultura brasileira, uma cultura única, Me inspirou muito na minha vida, na minha música, no jeito de dançar. A minha conexão é uma conexão real e autêntica", disse.

A artista também comentou sobre a escolha de Copacabana como palco do evento, classificando a praia como “a mais famosa do mundo” e um local de caráter simbólico para a apresentação.

"Acho que, se o planeta tivesse um altar, seria a Praia de Copacabana. É praia mais famosa do mundo, e a praia mais mágica também. Muita beleza, demais! Copacabana promete ser o maior concerto da minha vida. A expectativa é de 2,5 milhões de pessoas, meu deus, uma loucura! Só de pensar nisso, é surreal."

Que horas começa o show de Shakira?

A apresentação gratuita de Shakira em Copacabana está prevista para começar às 21h45.

Onde assistir ao show de Shakira?

Shakira terá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay. A apresentação deterá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay.

Maior que os shows de Lady Gaga e Madonna

O show de Shakira, previsto para 2 de maio, dentro do projeto "Todo Mundo no Rio", deve introduzir novos parâmetros de produção na Praia de Copacabana. Entre os pontos destacados pela organização está a dimensão da estrutura montada para a apresentação.

O palco terá 1.345 m², superando os utilizados em edições anteriores do evento. Para efeito de comparação, o espaço usado por Madonna somava 812 m², enquanto o de Lady Gaga chegou a 1.260 m².

A montagem da estrutura já teve início nas areias de Copacabana e inclui uma passarela de 25 metros, além de 500 m² de painéis de LED voltados à ampliação da visibilidade do público. O projeto também prevê a instalação de 16 torres equipadas com sistemas de som e vídeo, responsáveis por distribuir a transmissão da apresentação ao longo da praia.

Aulão de Waka Waka

A organização do show de Shakira, conduzida pelo projeto "Todo Mundo no Rio", programou duas ações abertas ao público nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A iniciativa prevê a realização de aulões com foco na coreografia da música Waka Waka, em preparação para a apresentação marcada para 2 de maio.

Em publicação nas redes sociais, os responsáveis pelo evento convocaram fãs para participar da atividade e se preparar para o espetáculo.

"Bora aquecer pro Todo Mundo No Rio? O esquenta oficial já tem hora e lugar: um aulão aberto e gratuito em Copacabana pra aprender a coreografia de Waka Waka, soltar o corpo, curtir junto e chegar mais do que pronto pro grande dia, 02 de maio. Marca aqui não pode perder esse aulão por nada ", informa o conteúdo divulgado, que anuncia encontros nos dias 19 e 26 de abril.

Entre as ativações, o Túnel Rebouças, uma das principais ligações entre regiões da capital fluminense, recebeu peças publicitárias com a imagem da artista, ampliando a visibilidade do show na cidade.