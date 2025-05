NFL no Brasil: Kansas City Chiefs anuncia que será adversário dos Los Angeles Chargers em jogo de SP

A NFL anunciou nesta quarta-feira, 14, que o Kansas City Chiefs será o adversário do Los Angeles Chargers no jogo de temporada regular que será realizado no Brasil, em 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. Essa será a segunda partida da liga disputada em solo brasileiro.

O Kansas City Chiefs é tetracampeão da NFL, com três títulos conquistados nos últimos seis anos. Neste período, a equipe disputou cinco Super Bowls, vencendo em 2019-20, 2022-23 e 2023-24, e perdeu a decisão mais recente para o Philadelphia Eagles.

O time conta com dois astros atuais: o quarterback Patrick Mahomes, três vezes eleito Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada, e o tight end Travis Kelce, cuja popularidade aumentou após seu relacionamento com a cantora Taylor Swift.

Chiefs e Chargers são rivais divisionais da AFC Oeste, com os Chargers designados como mandantes do jogo em São Paulo. Ambas as equipes são candidatas a uma vaga no próximo Super Bowl.

Na primeira partida da NFL realizada no Brasil, em 2024, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29. O confronto se repetiu nos playoffs, com nova vitória dos Eagles, que conquistaram o título do Super Bowl pela segunda vez na história.