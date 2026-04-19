Que horas começa o Coachella 2026 hoje? veja a programação e onde assistir aos últimos shows

Coachella 2026: Karol G é uma das atrações do último dia do festival (Kevin Mazur/Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de abril de 2026 às 13h25.
Última atualização em 19 de abril de 2026 às 13h28.
O Coachella 2026 será encerrado neste domingo, após uma primeira rodada marcada por apresentações de grande alcance, incluindo shows de Sabrina Carpenter e Justin Bieber.
O festival, realizado anualmente na Califórnia, adota o formato de dois fins de semana consecutivos como estratégia para ampliar a capacidade de público e sustentar a demanda por ingressos. A dinâmica também pressiona artistas a ajustarem seus repertórios e elementos de palco entre as datas.Coachella 2026: veja horários e onde assistir aos shows do 2º fim de semana A programação desta etapa reúne nomes como Addison Rae, Karol G, PinkPantheress, FKA Twigs, Major Lazer, Foster the People e Labrinth, além do retorno dos headliners Sabrina Carpenter e Justin Bieber.
A transmissão do Coachella ocorre pelo canal oficial do festival no YouTube, com diferença de quatro horas em relação ao horário de Brasília. O público brasileiro pode acompanhar a programação ao vivo considerando esse ajuste de fuso.