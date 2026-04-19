Que horas começa o Coachella 2026 hoje? veja a programação e onde assistir aos últimos shows

O Coachella 2026 será encerrado neste domingo, após uma primeira rodada marcada por apresentações de grande alcance, incluindo shows de Sabrina Carpenter e Justin Bieber.

O festival, realizado anualmente na Califórnia, adota o formato de dois fins de semana consecutivos como estratégia para ampliar a capacidade de público e sustentar a demanda por ingressos. A dinâmica também pressiona artistas a ajustarem seus repertórios e elementos de palco entre as datas.

A programação desta etapa reúne nomes como Addison Rae, Karol G, PinkPantheress, FKA Twigs, Major Lazer, Foster the People e Labrinth, além do retorno dos headliners Sabrina Carpenter e Justin Bieber.

Onde assistir ao Coachella?

A transmissão do Coachella ocorre pelo canal oficial do festival no YouTube, com diferença de quatro horas em relação ao horário de Brasília. O público brasileiro pode acompanhar a programação ao vivo considerando esse ajuste de fuso.

Veja a programação de domingo - 19/04

Coachella Stage

Wet Leg: 20:45 – 21:30

Major Lazer: 22:10 – 23:10

Young Thug: 23:50 – 00:40

KAROL G: 02:10

Outdoor Theatre

Foster the People: 22:45 – 23:40

Laufey: 00:45 – 01:45

BIGBANG: 02:30 – 03:30

Sahara

Duke Dumont: 22:10 – 23:10

Mochakk: 23:25 – 00:25

Subtronics: 01:05 – 02:05

Kaskade: 02:50 – 03:55

Mojave

Iggy Pop: 23:10 – 00:10

FKA twigs: 00:45 – 02:00

Quasar