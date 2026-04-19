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Que horas começa o Coachella 2026 hoje? veja a programação e onde assistir aos últimos shows

Neste domingo, o festival terá shows de Karol G, Wet Leg, Iggy Pop, Big Bang, e outros artistas

Coachella 2026: Karol G é uma das atrações do último dia do festival (Kevin Mazur/Getty Images)

Coachella 2026: Karol G é uma das atrações do último dia do festival (Kevin Mazur/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de abril de 2026 às 13h25.

Última atualização em 19 de abril de 2026 às 13h28.

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O Coachella 2026 será encerrado neste domingo, após uma primeira rodada marcada por apresentações de grande alcance, incluindo shows de Sabrina Carpenter e Justin Bieber.

O festival, realizado anualmente na Califórnia, adota o formato de dois fins de semana consecutivos como estratégia para ampliar a capacidade de público e sustentar a demanda por ingressos. A dinâmica também pressiona artistas a ajustarem seus repertórios e elementos de palco entre as datas.

Coachella 2026: veja horários e onde assistir aos shows do 2º fim de semana A programação desta etapa reúne nomes como Addison Rae, Karol G, PinkPantheress, FKA Twigs, Major Lazer, Foster the People e Labrinth, além do retorno dos headliners Sabrina Carpenter e Justin Bieber.

Onde assistir ao Coachella?

A transmissão do Coachella ocorre pelo canal oficial do festival no YouTube, com diferença de quatro horas em relação ao horário de Brasília. O público brasileiro pode acompanhar a programação ao vivo considerando esse ajuste de fuso.

Veja a programação de domingo - 19/04

Coachella Stage

  • Wet Leg: 20:45 – 21:30
  • Major Lazer: 22:10 – 23:10
  • Young Thug: 23:50 – 00:40
  • KAROL G: 02:10

Outdoor Theatre

  • Foster the People: 22:45 – 23:40
  • Laufey: 00:45 – 01:45
  • BIGBANG: 02:30 – 03:30

Sahara

  • Duke Dumont: 22:10 – 23:10
  • Mochakk: 23:25 – 00:25
  • Subtronics: 01:05 – 02:05
  • Kaskade: 02:50 – 03:55

Mojave

  • Iggy Pop: 23:10 – 00:10
  • FKA twigs: 00:45 – 02:00

Quasar

  • Linska: 20:00 – 22:00
  • LP Giobbi: 22:00 – 00:00
  • Sara Landry’s Blood Oath: 00:00 – 02:00
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