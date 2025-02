Carnaval Rio de Janeiro 2025: camarotes com open bar podem custar até R$ 5.500

O desfile das Escolas de Samba no Carnaval do Rio de Janeiro 2025 vai ser histórico: pela primeira vez, a folia acontecerá durante três dias, estendendo a festa de domingo, 2 de março a terça-feira, 4 de março (veja a ordem dos desfiles mais abaixo). Essa ampliação promete ainda mais diversão e atrações para os cariocas e turistas, que já aguardam ansiosos pelos desfiles das escolas de samba e pelos eventos nos camarotes.

Com uma programação repleta de shows e festas exclusivas, os camarotes do Rio de Janeiro se preparam para oferecer uma experiência única aos foliões. Este ano, opções de serviços premium, atrações musicais e gastronomia de alto nível estarão à disposição, garantindo que o Carnaval da Sapucaí seja inesquecível para quem escolher vivenciar a festa de um jeito diferenciado.

Veja um roteiro com os principais camarotes e o que cada um oferece. Escolha o seu e divirta-se!

Allegria

O Camarote Allegria, localizado no setor 11 da Marquês de Sapucaí, amplia sua estrutura para 3.500m² neste ano, com um pé direito de 16 metros. Oferece serviço all-inclusive premium com open bar e menu gastronômico variado, incluindo pratos brasileiros e japoneses. Entre as atrações, estão Kevin O Chris, Péricles e Thiaguinho. Ingressos variam entre R$ 1.510 e R$ 5.510, com venda pelo Ticketmaster.

Nº1

O Camarote Nº1, no setor 2 da Marquês de Sapucaí, se prepara para sua 34ª edição, com ingressos a partir de R$ 3.600 (feminino) e R$ 4.400 (masculino). O evento contará com uma programação ampliada em 2025, incluindo artistas como Xande de Pilares, MC Daniel e Tati Quebra Barraco. O camarote também oferece uma Baile Funk na terça de Carnaval. A venda é pelo Ticketmaster.

Camisa 10

Localizado no setor 8 da Marquês de Sapucaí, o Camarote Camisa 10 oferece 1.900 metros quadrados divididos em dois andares. Com open bar premium e buffet assinado pelo chef Rafa Gomes, o espaço terá apresentações de Belo, Ferrugem, Marcelo Falcão, entre outros. Os ingressos variam de R$ 1.390 a R$ 2.650, com parcelamento disponível. A venda é pelo Ticketmaster.

Nosso Camarote

No setor 10 da Marquês de Sapucaí, o Camarote Nosso Camarote traz grandes nomes da música, como Gloria Groove, Kevin O Chris, Ludmilla e Thiaguinho. Os ingressos variam entre R$ 1.630 e R$ 5.230, com pacotes para todos os dias a partir de R$ 14.671. A venda é pelo Ticketmaster. Este camarote oferece uma experiência completa com grandes atrações e um ambiente de alta energia.

Folia Tropical

O Camarote Folia Tropical, no setor 8, promete grandes atrações como Criolo, Leci Brandão, Diogo Nogueira e Os Garotin. A venda de ingressos vai de R$ 1.990 a R$ 3.590. Mais informações podem ser consultadas na página oficial do camarote. A venda está disponível pelo Ticketmaster, garantindo a entrada para esse evento que reúne música, dança e celebração no Sambódromo.

VerdeRosa o Camarote

O Camarote VerdeRosa, localizado no setor 7 em frente à cabine dos jurados, terá atrações como Alcione, Sandra Sá e Leci Brandão. Os ingressos variam de R$ 1.900 a R$ 5.000, com vendas pelo Ticketmaster. Mais informações sobre o camarote estão disponíveis em sua página oficial, garantindo uma vivência completa do Carnaval carioca.

Rio

O Camarote Rio, localizado no setor 6, oferece uma programação repleta de atrações como Leandro Sapucahy, MC Maneirinho, Grupo Revelação e outros artistas. Os ingressos variam entre R$ 1.630 e R$ 5.230. Mais informações sobre o camarote podem ser encontradas na página oficial do evento. As vendas estão disponíveis através do Ticketmaster.

Portela

O Camarote Portela, no setor 3, contará com shows de Criolo, Jorge Aragão e Roberta Sá. Os ingressos custam entre R$ 1.490 e R$ 2.690 e estão disponíveis para compra pelo Ticketmaster. A programação inclui grandes nomes da música brasileira, garantindo um espetáculo de qualidade para quem deseja acompanhar o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro.

Mar

No setor 6 da Marquês de Sapucaí, o Camarote Mar promete grandes atrações como Ferrugem, Naldo, Xande de Pilares e outros. Os ingressos variam entre R$ 1.790 e R$ 2.990. Para garantir seu ingresso, a venda está disponível no site Ticketmaster. O camarote promete agitar a festa com shows de artistas renomados e muito mais, trazendo o melhor do Carnaval carioca.

Arpoador

O Camarote Arpoador, no setor 3, terá apresentações de MC Rebecca, Buchecha, Leandro Sapucahy e outros. Os ingressos variam entre R$ 2.700 e R$ 3.800, com pacotes para todos os dias a partir de R$ 12.135. Para mais informações, visite a página do camarote. A venda dos ingressos pode ser feita pelo Ticketmaster, garantindo uma noite inesquecível no Sambódromo.

Rio Praia

O Camarote Rio Praia, nos setores 8 e 10, trará shows de Thiago Martins & Marvvila, Jorge Aragão, Thiago Soares, e Belo. Os ingressos variam de R$ 1.436 a R$ 3.190 e podem ser adquiridos pelo Ticketmaster. Mais informações estão disponíveis na página oficial do camarote. O evento promete ser uma experiência única com apresentações de grandes artistas.

Confira a ordem dos desfiles

Domingo (2/3)

Unidos de Padre Miguel (22h)

Imperatriz Leopoldinense (entre 23h30 e 23h40)

Viradouro (entre 0h50 e 1h10)

Mangueira (Entre 2h e 2h20)

Segunda-feira (3/3)

Unidos da Tijuca (22h)

Beija-Flor (entre 23h30 e 23h40)

Salgueiro (entre 0h50 e 1h10)

Vila Isabel (entre 2h10 e 2h40)

Terça-feira (4/3)