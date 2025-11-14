Bad Bunny vence Álbum do Ano no Grammy Latino com 'Debí Tirar Más Fotos'

O cantor porto-riquenho Bad Bunny venceu o prêmio de Melhor Álbum do Ano na 26ª edição do Grammy Latino com o disco "Debí Tirar Más Fotos", consolidando sua posição como destaque da cerimônia.

O artista foi indicado em 12 categorias e conquistou quatro prêmios no total. Além do álbum, a faixa "DtMF" garantiu três vitórias:

Melhor Performance de Urban/Fusion

Melhor Álbum de Música Urbana

Melhor Música Urbana

Ele também venceu como Melhor Performance de Reggaeton com "Voy A Llevarte Pa Pr".

Apesar de ter sido indicado a Gravação do Ano e Música do Ano com "DtMF" e "Baile Inolvidable", não venceu nessas categorias.

Bad Bunny entra agora no fim do ano em turnê internacional com shows esgotados no Allianz Parque, em São Paulo, marcados para 2026. As apresentações terão foco nas músicas do álbum vencedor e passarão por estádios da Europa, Austrália e América Latina.