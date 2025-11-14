Pop

Bad Bunny vence Álbum do Ano no Grammy Latino com 'Debí Tirar Más Fotos'

Com 12 indicações, artista levou quatro prêmios e faz turnê esgotada no Brasil em 2026

Bad Bunny: cantor levou principal prêmio da noite (Kevin Winter / Equipe/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09h38.

O cantor porto-riquenho Bad Bunny venceu o prêmio de Melhor Álbum do Ano na 26ª edição do Grammy Latino com o disco "Debí Tirar Más Fotos", consolidando sua posição como destaque da cerimônia.

O artista foi indicado em 12 categorias e conquistou quatro prêmios no total. Além do álbum, a faixa "DtMF" garantiu três vitórias:

  • Melhor Performance de Urban/Fusion
  • Melhor Álbum de Música Urbana
  • Melhor Música Urbana

Ele também venceu como Melhor Performance de Reggaeton com "Voy A Llevarte Pa Pr".

Apesar de ter sido indicado a Gravação do Ano e Música do Ano com "DtMF" e "Baile Inolvidable", não venceu nessas categorias.

Bad Bunny entra agora no fim do ano em turnê internacional com shows esgotados no Allianz Parque, em São Paulo, marcados para 2026. As apresentações terão foco nas músicas do álbum vencedor e passarão por estádios da Europa, Austrália e América Latina.

Acompanhe tudo sobre:CantoresIndústria da músicaMúsica popGrammy

