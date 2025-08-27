Esporte

NFL no Brasil tem ingressos mais caros do mundo e podem ultrapassar R$ 3 mil

São Paulo recebe o segundo jogo oficial da NFL no Brasil, com ingressos recordes e potencial impacto econômico

BALTIMORE, MD - JANUARY 28: Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs warms up prior to the AFC Championship NFL football game against the Baltimore Ravens at M&amp;T Bank Stadium on January 28, 2024 in Baltimore, Maryland. (Photo by Perry Knotts/Getty Images) (Perry Knotts/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15h44.

Última atualização em 27 de agosto de 2025 às 15h56.

A NFL (National Football League), liga esportiva de futebol americano dos Estados Unidos, está de volta ao Brasil. O segundo jogo oficial de temporada regular realizado em solo nacional acontece em 5 de setembro, na Neo Química Arena.

A partida vai reunir o Los Angeles Chargers, liderado pelo quarterback Justin Herbert, e o atual vice-campeão Kansas City Chiefs, que tem estrelas como Patrick Mahomes e Travis Kelce. Os Chiefs perderam o Super Bowl da temporada passada para o Philadelphia Eagles, que jogou contra o Green Bay Packers no Itaquerão.

Quem quiser assistir ao jogo terá que colocar a mão no bolso. Os preços estão salgados e são os mais caros entre as cidades (fora dos EUA) que recebem duelos da NFL

Valores Bilionários no duelo em São Paulo

Além do pelo esportivo, o confronto na capital paulista ganha dimensão comercial ao reunir duas franquias bilionárias da NFL.

De acordo com levantamento da Forbes publicado em 2025, o Los Angeles Chargers é avaliado em US$ 5,1 bilhões (aproximadamente R$ 28,76 bilhões), enquanto o Kansas City Chiefs tem valor estimado em US$ 4,85 bilhões (cerca de R$ 27,34 bilhões). Juntas, as equipes somam quase R$ 56 bilhões em valor de mercado, cifra expressiva que reflete a força da NFL como negócio global.

Apesar da alta avaliação, ambas franquias estão na faixa intermediária do ranking das equipes mais valiosas da liga, com os Chargers ocupando a 20ª posição e os Chiefs em 24º lugar.

Escolha de São Paulo e importância estratégica

Depois do sucesso do primeiro jogo da NFL na América do Sul em 2024, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, partida que atraiu mais de 47 mil espectadores, São Paulo mostrou-se estratégia para os planos de expansão da NFL

Um levantamento exclusivo da plataforma Sites de Apostas mostra que os ingressos para o jogo em São Paulo variam entre R$ 740,00 (meia-entrada) e R$ 3.400,00 (inteira), valores que superam os praticados em outras cidades europeias que também recebem jogos da Série Internacional em 2025, a saber:

CidadeEntrada mais barataIngresso mais caro
São Paulo (Brasil)R$ 740R$ 3.400
Dublin (Irlanda)R$ 544R$ 1.888
Londres (Inglaterra)R$ 532R$ 1.702
Berlim (Alemanha)R$ 534R$ 2.400
Madri (Espanha)R$ 480R$ 1.888
Fonte: Conversão dos preços das moedas locais (libra esterlina e euro) para real brasileiro, com base em dados de agosto de 2025.

Para se ter ideia, o ingresso mais caro de 2024 para o jogo entre Eagles e Packers foi de R$ 2.520,00, ficando atrás do preço máximo atual.

Aspectos comerciais e impacto econômico

A lotação esperada para o jogo é superior a 47 mil torcedores, semelhante à partida histórica do ano anterior. A venda antecipada de ingressos para clientes da XP foi absorvida quase que completamente em poucos dias.

Além do impacto direto sobre as receitas de bilheteria, a presença da NFL no Brasil tem potencial de gerar um retorno econômico significativo: hotéis, restaurantes, transporte e comércio local são beneficiados, enquanto marcas patrocinadas ampliam sua visibilidade e engajamento.

A série internacional da NFL 

Desde 2007, a Série Internacional da NFL tem ampliado sua presença global, com Londres como epicentro, contabilizando 39 partidas até o momento. México, Alemanha e Brasil já sediaram jogos, enquanto Espanha e Irlanda estreiam em 2025. A previsão de expansão inclui também a Austrália para 2026.

Acompanhe tudo sobre:Super BowlEsportesFutebol americano

