Tiroteio e tentativa de assalto fecham Linha Amarela nos dois sentidos

Redação Exame
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 14h28.
Um policial militar ficou ferido durante uma tentativa de assalto na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 31.
O incidente ocorreu nas proximidades do Túnel da Covanca, quando o agente reagiu à abordagem de criminosos e iniciou uma troca de tiros. A ocorrência forçou o fechamento total da via expressa nos dois sentidos, e causou um nó logístico em um dos principais acessos entre a Zona Norte e a Zona Oeste da capital fluminense.
O agente baleado recebeu socorro imediato e foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, localizado no Méier. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência (COR), a interdição aconteceu na altura da Praça do Pedágio por medidas de segurança.
A concessionária Lamsa, responsável pela administração da via, operou em conjunto com as forças policiais para restabelecer a ordem e liberar o fluxo de veículos o mais rápido possível.
A interdição da Linha Amarela altera drasticamente o tempo de deslocamento em um sábado marcado pelo início dos megablocos de Carnaval. O COR orienta que os condutores busquem rotas alternativas para evitar os trechos críticos de retenção. A Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá surge como a principal opção para quem precisa realizar a conexão entre as zonas norte e sudoeste da metrópole neste período de instabilidade.
O bloqueio gerou retenções severas em diversos pontos estratégicos da cidade, como a Avenida Ayrton Senna e a região da Cidade de Deus. Motoristas que seguiam no sentido Fundão encontraram dificuldades desde a Estrada Pau Ferro, enquanto o congestionamento no sentido Barra da Tijuca se estendeu por quilômetros. Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) intensificaram as rondas para garantir a integridade de quem trafega pela região.
A Polícia Militar mantém o patrulhamento reforçado na área para tentar identificar os responsáveis pela tentativa de roubo.
(Com agência O Globo)