Jordana, Marciele e Samira? Enquete mostra quem deve sair do BBB 26

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters será eliminada na terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 6 de abril de 2026 às 16h50.
As sisters Jordana, Marciele e Samira disputam a permanência no 14º Paredão do BBB 26, com eliminação marcada para esta terça-feira, 7. A berlinda foi formada na madrugada desta segunda-feira, 6, após indicação do líder e votação da casa.
O líder Juliano Floss indicou Jordana diretamente ao Paredão. Na votação no Confessionário, Marciele e Samira empataram com três votos cada, e o desempate foi feito pelo próprio líder, que escolheu Marciele.
Em seguida, Jordana utilizou o contragolpe e puxou Samira para completar o trio.
O levantamento mais recente das 15h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, mantém Samira como a participante com maior índice de rejeição entre as enquetes compiladas.
Segundo o levantamento, já foram contabilizados mais de 5 milhões de votos nas enquetes analisadas.
A eliminação do 14º Paredão acontece nesta terça-feira, 7, ao vivo, após a novela Três Graças.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.