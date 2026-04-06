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Jordana, Marciele e Samira? Enquete mostra quem deve sair do BBB 26

Jordana, Marciele e Samira estão no 14º Paredão do BBB 26

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters será eliminada na terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters será eliminada na terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16h50.

As sisters Jordana, Marciele e Samira disputam a permanência no 14º Paredão do BBB 26, com eliminação marcada para esta terça-feira, 7. A berlinda foi formada na madrugada desta segunda-feira, 6, após indicação do líder e votação da casa.

O líder Juliano Floss indicou Jordana diretamente ao Paredão. Na votação no Confessionário, Marciele e Samira empataram com três votos cada, e o desempate foi feito pelo próprio líder, que escolheu Marciele.

Em seguida, Jordana utilizou o contragolpe e puxou Samira para completar o trio.

O que dizem as enquetes?

O levantamento mais recente das 15h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, mantém Samira como a participante com maior índice de rejeição entre as enquetes compiladas.

Quem deve sair do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Jordana 36,27% | Marciele 6,16% | Samira 57,57%
  • YouTube: Jordana 25,70% | Marciele 5,17% | Samira 69,15%
  • Twitter: Jordana 31,81% | Marciele 2,92% | Samira 59,27%
  • Instagram: Jordana 37,17% | Marciele 2,72% | Samira 60,11%
  • Votos consolidados (CPF): Jordana 33,56% | Marciele 3,60% | Samira 62,84%
  • Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 34,37% | Marciele 4,37% | Samira 61,26%

Segundo o levantamento, já foram contabilizados mais de 5 milhões de votos nas enquetes analisadas.

A eliminação do 14º Paredão acontece nesta terça-feira, 7, ao vivo, após a novela Três Graças.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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