BBB 26: os participantes mais queridos e mais odiados da edição

Dois nomes saíram, os votos se redistribuíram — e o Big Brother Brasil 2026 ganhou um novo desenho. Com os principais alvos fora, o público reorganizou suas preferências e rejeições, revelando uma liderança isolada no topo e um novo foco de pressão entre os participantes que seguem na disputa.

O Queridômetro desta semana registrou 46.547 votos e apontou liderança isolada de Ana Paula Renault, com 37,68% do total.

Na segunda posição, Juliano Floss aparece com 13,59%, empatado tecnicamente com Alberto Cowboy, que, mesmo eliminado, mantém o mesmo percentual.

Na sequência, Milena soma 11,53% e Jordana, 9,00%, formando o bloco intermediário. Os demais participantes aparecem com índices abaixo de 4%, indicando dispersão de votos.

Rejeição se reorganiza

O Rançômetro, com 60.117 votos, mantém Solange Couto na liderança da rejeição, com 16,22%, seguida por Alberto Cowboy, com 15,27%.

Entre os participantes ainda no jogo, Jordana aparece como principal alvo, com 12,02%. Ana Paula Renault surge em seguida, com 9,64%, indicando cenário de polarização.

Outros nomes, como Chaiany, Samira, Marciele e Milena, formam um bloco intermediário de rejeição com percentuais próximos.

Nova fase do jogo

Com a saída de Alberto Cowboy e Solange Couto, o jogo entra em fase de redistribuição de forças.

Ana Paula mantém liderança no apoio do público, enquanto novos focos de rejeição emergem entre os participantes restantes.

Ao todo, as duas pesquisas somaram 106.664 votos na semana.

Os mais queridos

1º Ana Paula Renault — 37,68%

— 37,68% 2º Juliano Floss — 13,59%

— 13,59% 3º Alberto Cowboy — 13,59%

— 13,59% 4º Milena — 11,53%

— 11,53% 5º Jordana — 9,00%

— 9,00% 6º Samira — 3,78%

— 3,78% 7º Chaiany — 2,68%

— 2,68% 8º Marciele — 2,45%

— 2,45% 9º Leandro — 2,40%

— 2,40% 10º Gabriela — 1,78%

Os mais odiados

1º Solange Couto — 16,22%

— 16,22% 2º Alberto Cowboy — 15,27%

— 15,27% 3º Jordana — 12,02%

— 12,02% 4º Ana Paula Renault — 9,64%

— 9,64% 5º Chaiany — 8,44%

— 8,44% 6º Samira — 8,25%

— 8,25% 7º Marciele — 7,79%

— 7,79% 8º Milena — 7,62%

— 7,62% 9º Gabriela — 5,97%

— 5,97% 10º Juliano Floss — 4,45%

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.