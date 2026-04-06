Quem sai do BBB 26? Enquete aponta participante com mais de 60% de rejeição

O 14º Paredão do Big Brother Brasil 2026 tem um cenário cada vez mais definido. As enquetes mais recentes apontam vantagem ampla de uma participante na disputa, enquanto outra aparece fora da zona de risco.

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão desde a madrugada desta segunda-feira, 6. O líder Juliano Floss indicou Jordana.

Na votação da casa, Marciele e Samira empataram, e o desempate do líder colocou Marciele na berlinda. No Contragolpe, Jordana puxou Samira, formando o trio.

O que dizem as enquetes?

Levantamento das 18h do site Votalhada, que reúne dados de diferentes plataformas, mostra Samira na liderança isolada das intenções de voto para sair.

Jordana aparece em segundo, enquanto Marciele registra os menores índices.

Quem deve sair do BBB 26?

Sites (voto da torcida) : Jordana 38,45% x Marciele 7,83% x Samira 53,72%

: Jordana 38,45% x Marciele 7,83% x Samira 53,72% YouTube : Jordana 25,74% x Marciele 5,22% x Samira 69,05%

: Jordana 25,74% x Marciele 5,22% x Samira 69,05% Twitter : Jordana 37,72% x Marciele 2,94% x Samira 59,34%

: Jordana 37,72% x Marciele 2,94% x Samira 59,34% Instagram : Jordana 37,22% x Marciele 2,67% x Samira 60,11%

: Jordana 37,22% x Marciele 2,67% x Samira 60,11% Votos consolidados (CPF) : Jordana 33,56% x Marciele 3,61% x Samira 62,83%

: Jordana 33,56% x Marciele 3,61% x Samira 62,83% Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 35,03% x Marciele 4,87% x Samira 60,10%

O levantamento já ultrapassa 5,5 milhões de votos somados.

Na parcial anterior, Samira aparecia com 61,26%. A oscilação atual é de cerca de 1,16 ponto percentual para baixo.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.