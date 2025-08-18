Pop

Onde assistir 'Superman'? Filme chega ao streaming em agosto; veja data

Produção de James Gunn faturou quase US$ 600 milhões em bilheteria e é o filme de herói mais lucrativo do ano

'Superman': filme chega ao streaming em agosto (Superman/ Warner Bros)

Luiza Vilela
Repórter de POP

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13h54.

Tudo sobreFilmes
Quem estava à espera da estreia de "Superman", de James Gunn, no streaming já pode comemorar: o filme chega às plataformas já em agosto, pouco mais de um mês após o lançamento nos cinemas.

A produção foi um hit de bilheteria: arrecadou quase US$ 600 milhões em todo o mundo e se tornou o longa de herói mais lucrativo do ano, à frente de estreias como "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" e "Capitão América: Admirável Mundo Novo".

Diferente das versões mais recentes de Zack Snyder, o filme de Gunn apresenta um Superman (David Corenswert) mais otimista, esperançoso e colorido, que tenta provar a boa índole à humanidade diante dos planos de Lex Luthor (Nicholas Hoult) para colocá-lo contra a opinião pública. Ao lado de Lois Lane (Rachel Brosnahan) e de  Krypto, o Supercão, ele embarca numa jornada de redenção e força moral, bem mais próxima de Clark Kent que de Kal-El.

O filme marca o início da reestruturação da DC, que começou oficialmente em 2022, com a chegada de James Gunn e Peter Safran ao comando criativo. O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmou na época que o objetivo era claro: unificar o universo dos heróis sob uma visão única. “Superman” é o primeiro teste da proposta — e já prepara o terreno para o futuro, com produções como “Supergirl” e “Clayface” previstas para 2026.

O longa, que chegou aos cinemas brasileiros em 10 de julho, foi abraçado pelo público e pela crítica, inclusive fora dos EUA. Conquistou 82% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota A- no CinemaScore.

Quando 'Superman' estreia no streaming?

O filme chega às plataformas no Brasil neste domingo, 24. No primeiro momento estará disponível nas lojas virtuais do Prime VideoClaro TV+YouTubeApple TV e Vivo Play.

Assista ao trailer de 'Superman'

yt thumbnail

Quem está no elenco de 'Superman'?

Além de Daniel Corenswet e Rachel Brosnahan, compõem o elenco Nicholas Hoult, Isabela Merced, María Gabriela de Faria, Edi Gathegi, Nathan Filion, Milly Alcock, entre outros. James Gunn assina como diretor e roteirista.

