Ator de Jon Snow critica petição para refazer final de ‘Game of Thrones’

Kit Harington, intérprete de Jon Snow em "Game of Thrones", criticou a petição viral que pedia a refilmagem da 8ª temporada da série. Em entrevista ao The New York Times, o intérprete de Jon Snow destacou que a campanha desconsiderou o trabalho da equipe e dos criadores da produção.

Criada em 2019, a petição começou com a meta de 15 mil assinaturas e atingiu mais de 1,8 milhão. O movimento surgiu após a exibição da última temporada da produção da HBO, que virou alvo de críticas por seu desfecho.

Os fãs questionaram rumos narrativos, construção de personagens e ritmo do enredo. A produção também foi criticada por aspectos técnicos, como iluminação e cinematografia.

Reação do ator à petição

Ao jornal, Harington destacou que o pedido o deixou “genuinamente irritado”. Na avaliação do ator, o trabalho dos showrunners David Benioff e D.B. Weiss foi alvo de ataques desproporcionais nas redes sociais.

"Como vocês se atrevem? Desculpem, mas é assim que me sinto. Acho que foi um nível de idiotice que só poderia surgir nas redes sociais", lamentou o artista e acrescentou que uma única batalha da temporada exigiu 55 noites seguidas de filmagem.

Harington também afirmou que estava em um processo de reabilitação quando a temporada final foi ao ar. Ao deixar o tratamento, disse ter se surpreendido com o volume de críticas e com a repercussão da petição.

Durante um evento de imprensa, Casey Bloys, então chefe de programação da HBO, afirmou em 2019 que a petição foi notada, mas não considerada. Para o executivo, o entusiasmo dos fãs não justificava refilmagens.

Como destacado pela revista Variety, Bloys mencionou que finais de séries populares costumam gerar divergências entre os espectadores. Ele ressaltou ainda que diferentes opiniões sobre o encerramento não levaram a emissora a discutir mudanças no roteiro.

Relembre a 8ª temporada de 'Game of Thrones'

A 8ª temporada de “Game of Thrones” terminou com a morte de Daenerys Targaryen após conquistar King’s Landing. Jon Snow a matou ao perceber que a nova rainha pretendia expandir sua campanha militar, o que levou Drogon a destruir o Trono de Ferro antes de partir com o corpo da personagem.

Com a queda de Daenerys, as principais casas de Westeros se reuniram para decidir o futuro do reino. O conselho elegeu Bran Stark como rei e definiu que, a partir daquele momento, os monarcas seriam escolhidos pelos líderes das casas, e não por hereditariedade. O Norte se tornou independente, com Sansa Stark como rainha.

Os demais personagens tiveram desfechos distintos. Jon foi enviado de volta à Patrulha da Noite, Arya partiu para explorar territórios a oeste de Westeros e Tyrion assumiu o cargo de Mão do Rei. Integraram o conselho real Brienne, Bronn, Sam e outros representantes.