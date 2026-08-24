'Sua Mãe Te Conhece?': novo reality da Netflix apresentado por Claudia Raia estreia nesta semana

Uma pergunta simples coloca mães e filhos no centro do novo reality brasileiro da Netflix: será que uma mãe realmente conhece todas as escolhas do próprio filho? Em "Sua Mãe Te Conhece?", Claudia Raia comanda uma disputa que transforma essa dúvida em uma competição valendo até R$ 1 milhão.

A produção estreia na plataforma nesta quarta-feira, 26, com quatro episódios. Os três capítulos finais chegam em 2 de setembro, totalizando sete episódios na primeira temporada.

Como funciona 'Sua Mãe Te Conhece?'

O reality reúne nove duplas de mães e filhos adultos. As mães ficam acompanhando os filhos sem que eles saibam que estão sendo observados e precisam apostar em como eles vão agir diante de diferentes situações.

Enquanto isso, os filhos acreditam estar participando de outro reality, ambientado em uma espécie de república estudantil. Nesse espaço, eles passam por experiências e desafios que colocam à prova as previsões feitas pelas mães.

Cada escolha pode influenciar o dinheiro acumulado pelas participantes. A mãe que conseguir demonstrar maior conhecimento sobre o próprio filho fica mais perto do prêmio máximo de R$ 1 milhão.

Claudia Raia apresenta o reality

Claudia Raia assume o comando da produção, que marca sua chegada como apresentadora de um reality show da Netflix. A atriz conduz a dinâmica entre as mães e acompanha as situações criadas para colocar à prova o conhecimento que cada uma tem sobre o filho. O programa aposta em humor, surpresas e momentos de cumplicidade entre as duplas.

A produção é um formato original brasileiro produzido pela Boxfish em parceria com a Farra.

Quem participa?

A primeira temporada conta com nove duplas:

Adriana Alves (mãe) e Pedro Alves (filho);

Ana Martinha Silva (mãe) e Kaynara Silva (filha);

Carla Luvise (mãe) e Patrick Luvise (filho);

Cassia Marques (mãe) e Rafaela Marques (filha);

Cenir Araujo (mãe) e Karina Araujo (filha);

Daniela Bernardi (mãe) e Monique Bernardi (filha);

Dri Varraschim (mãe) e Diego Varraschim (filho);

Inocência Cruz (mãe) e Vicktoria Cruz (filha);

Monica Santos (mãe) e Beatriz Santos (filha).

Veja o trailer de 'Sua Mãe Te Conhece?'