Quando vale a pena trocar um bom emprego pelo empreendedorismo?

O mito do empreendedorismo (Chay_Tee/Shutterstock)
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Publicado em 24 de agosto de 2026 às 15h00.
Por Kassio Seefeld, CEO da TruckPag*
Existe uma ideia bastante difundida de que um bom emprego representa segurança. Salário previsível, cargo consolidado e perspectiva de crescimento costumam ser vistos como sinônimos de estabilidade.
Mas, depois de anos no mercado e da decisão de deixar um bom cargo para fundar a TruckPag, cheguei a uma conclusão diferente. Estabilidade também é risco. Só que é um risco disfarçado de segurança.
Quando tomei essa decisão, minha situação financeira estava longe do ideal. Convivia com contas atrasadas e responsabilidades familiares que tornavam qualquer mudança ainda mais delicada.
À primeira vista, pedir demissão naquele contexto parecia irracional. O que me fez seguir em frente, porém, não foi um impulso nem uma crença de que empreender resolveria todos os problemas.
Foi a percepção de que eu havia encontrado uma oportunidade real, construída a partir da observação de uma dor concreta do mercado de transporte rodoviário de cargas.
Na empresa onde trabalhava, tivemos a oportunidade de atender uma transportadora. Foi ali que percebi que as soluções disponíveis para gestão de pagamentos e abastecimento haviam sido desenvolvidas pensando na frota leve, enquanto o transporte rodoviário de cargas possuía necessidades completamente diferentes.
Atendimento fora do horário comercial, operação em postos de estrada, gestão fiscal e controle da frota eram demandas pouco atendidas pelas empresas do setor. O problema era evidente. O que faltava era alguém disposto a construir uma solução específica para esse mercado.
Antes de qualquer decisão, passei meses acompanhando a rotina de uma transportadora por dentro. Entendi processos, conversei com profissionais de diferentes áreas e validei que aquela dor realmente existia.
A TruckPag nasceu desse processo de imersão, e não de uma inspiração repentina. Essa talvez seja uma das principais diferenças entre coragem e imprudência.
Empreender sempre envolve risco. Mas existe uma diferença importante entre apostar em uma ideia baseada apenas no entusiasmo e investir tempo para conhecer profundamente um mercado antes de dar o primeiro passo. Quanto maior o conhecimento sobre o problema, menor a dependência da sorte.
É comum ouvir histórias de empreendedores que abandonaram carreiras consolidadas para abrir uma empresa.
O que normalmente fica de fora dessas narrativas é o trabalho invisível que aconteceu antes da decisão: conversas com clientes, validação do modelo de negócio, entendimento da operação e construção de uma rede de parceiros.
Eu não conhecia profundamente o setor de transporte, mas conhecia o mercado financeiro e de meios de pagamento. Ao unir essa experiência ao aprendizado adquirido dentro da operação de uma transportadora, encontrei uma oportunidade real.
O risco continuava existindo, mas deixou de ser uma aposta baseada apenas na intuição.
Ao longo da minha trajetória, aprendi que permanecer onde se está também é uma escolha e ela também envolve riscos. Isso não significa que todo profissional deva largar o emprego para empreender.
Cada realidade é diferente, e muitas vezes o mais sensato é se preparar, validar a oportunidade e esperar o momento certo.
No fim, empreender não é ignorar o medo, nem romantizar o risco. É tomar uma decisão consciente, baseada em conhecimento e preparação.
Para mim, a coragem nunca foi ausência de medo, mas a confiança de que eu entendia o problema que estava me propondo a resolver.
*Kassio Seefeld é CEO e cofundador da TruckPag, empresa de tecnologia de meios de pagamentos criada em 2019 e que oferece soluções completas para frotas pesadas. Sob liderança do empreendedor gaúcho, a companhia atingiu o marco de R$2.2 bilhões transacionados por ano, com crescimento 100% bootstrap. Com mais de 15 anos de trajetória em negócios B2B, Kassio também é sócio da 3Sat Tecnologia. Seu estilo de gestão é marcado pela valorização da cultura organizacional, inovação contínua e pela execução prática como motor do crescimento.