'Reacher': quando estreia o 5º episódio da 4ª temporada no Prime Video?

'Reacher': novo capítulo da série baseada nos livros de Lee Child chega ao Prime Video nesta quarta-feira, 26 (Reprodução/Prime Video)
Freelancer
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 14h55.
O quinto episódio da 4ª temporada de "Reacher" estreia na quarta-feira, 26, no Prime Video. No Brasil, o capítulo estará disponível a partir das 4h da manhã, pelo horário de Brasília. O episódio foi intitulado "Bridge".
A temporada começou em 12 de agosto com três episódios liberados simultaneamente. A partir daí, os episódios inéditos passaram a ser lançados semanalmente, sempre às quartas-feiras.
A nova temporada adapta "Amanhã Será Outro Dia", 13º livro da série literária de Lee Child, publicado originalmente com o título "Gone Tomorrow".
Tudo começa quando Reacher encontra uma mulher em situação de desespero dentro de um metrô. O encontro desencadeia uma investigação que envolve uma unidade policial da Filadélfia, jornalistas, agentes do governo e figuras ligadas à política nacional.
A investigação cresce até envolver uma conspiração com corrupção, chantagem, segredos governamentais e interesses políticos. Entre os nomes envolvidos está o congressista John Sampson, interpretado por Marc Blucas.
O caso também apresenta uma ameaça diferente para Reacher. A nova trama coloca o personagem diante de adversários ligados aos níveis mais altos do poder, ampliando a escala da história em relação às temporadas anteriores.
Alan Ritchson retorna como Jack Reacher, protagonista e produtor executivo da série. A nova temporada também apresenta vários personagens inéditos. Sydelle Noel interpreta a detetive Tamara Green, enquanto Christopher Rodriguez-Marquette vive o policial Jacob Merrick.
Kevin Corrigan interpreta o detetive Docherty, parceiro de Tamara, e Kevin Weisman assume o papel do jornalista Russell Plum.
O núcleo político fica por conta de Marc Blucas como John Sampson e Kathleen Robertson como Elsbeth Sampson, esposa do congressista.
A produção ainda conta com Agnez Mo como Lila Hoth e Anggun como Amisha Hoth, mãe e filha que possuem uma ligação importante com a conspiração central.
A quarta temporada de "Reacher" terá oito episódios. Os três primeiros chegaram ao Prime Video em 12 de agosto, enquanto os capítulos seguintes seguem o calendário semanal.
Depois do quinto episódio, a programação fica assim:
O universo de "Reacher" também vai ganhar uma nova série. "Neagley" será protagonizada por Maria Sten, que retorna como Frances Neagley, antiga integrante da unidade militar de Reacher.
A série derivada terá oito episódios e chegará ao Prime Video após o encerramento da quarta temporada, com os capítulos liberados de uma vez.