'Reacher': quando estreia o 5º episódio da 4ª temporada no Prime Video?

O quinto episódio da 4ª temporada de "Reacher" estreia na quarta-feira, 26, no Prime Video. No Brasil, o capítulo estará disponível a partir das 4h da manhã, pelo horário de Brasília. O episódio foi intitulado "Bridge".

A temporada começou em 12 de agosto com três episódios liberados simultaneamente. A partir daí, os episódios inéditos passaram a ser lançados semanalmente, sempre às quartas-feiras.

Qual é a trama da temporada?

A nova temporada adapta "Amanhã Será Outro Dia", 13º livro da série literária de Lee Child, publicado originalmente com o título "Gone Tomorrow".

Tudo começa quando Reacher encontra uma mulher em situação de desespero dentro de um metrô. O encontro desencadeia uma investigação que envolve uma unidade policial da Filadélfia, jornalistas, agentes do governo e figuras ligadas à política nacional.

A investigação cresce até envolver uma conspiração com corrupção, chantagem, segredos governamentais e interesses políticos. Entre os nomes envolvidos está o congressista John Sampson, interpretado por Marc Blucas.

O caso também apresenta uma ameaça diferente para Reacher. A nova trama coloca o personagem diante de adversários ligados aos níveis mais altos do poder, ampliando a escala da história em relação às temporadas anteriores.

Quem está no elenco?

Alan Ritchson retorna como Jack Reacher, protagonista e produtor executivo da série. A nova temporada também apresenta vários personagens inéditos. Sydelle Noel interpreta a detetive Tamara Green, enquanto Christopher Rodriguez-Marquette vive o policial Jacob Merrick.

Kevin Corrigan interpreta o detetive Docherty, parceiro de Tamara, e Kevin Weisman assume o papel do jornalista Russell Plum.

O núcleo político fica por conta de Marc Blucas como John Sampson e Kathleen Robertson como Elsbeth Sampson, esposa do congressista.

A produção ainda conta com Agnez Mo como Lila Hoth e Anggun como Amisha Hoth, mãe e filha que possuem uma ligação importante com a conspiração central.

Quantos episódios terá a 4ª temporada?

A quarta temporada de "Reacher" terá oito episódios. Os três primeiros chegaram ao Prime Video em 12 de agosto, enquanto os capítulos seguintes seguem o calendário semanal.

Depois do quinto episódio, a programação fica assim:

Episódio 6: 2 de setembro

Episódio 7: 9 de setembro

Episódio 8: 16 de setembro

E o spin-off de Neagley?

O universo de "Reacher" também vai ganhar uma nova série. "Neagley" será protagonizada por Maria Sten, que retorna como Frances Neagley, antiga integrante da unidade militar de Reacher.

A série derivada terá oito episódios e chegará ao Prime Video após o encerramento da quarta temporada, com os capítulos liberados de uma vez.