Como eles ganharam uma viagem para a China? Conheça os vencedores do Prêmio Na Prática

Um sistema de gestão de estoque criado dentro de uma fábrica de papel no Pará; um projeto de saúde ginecológica levado ao interior do Ceará; uma pesquisa sobre gases de efeito estufa testada em uma competição da Nasa.

Foram histórias como essas que, em 2025, definiram os seis primeiros vencedores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário, iniciativa que reconhece estudantes de graduação que já produzem resultado concreto antes mesmo de se formar.

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Seis projetos, seis áreas diferentes

Hugo, 23 anos, estuda engenharia de energia na Universidade Federal do Pará e representou a região Norte. Levou ao prêmio um sistema de gestão de estoque por QR code criado dentro da Suzano, pensado para reduzir horas extras e retrabalho operacional.

Naomi Ferreira, 24 anos, cursa medicina na Universidade Federal do Ceará e representou o Nordeste com a Missão Mulher Saudável, projeto que leva atendimento ginecológico e capacitação a mulheres do interior cearense. Primeira da família a entrar na universidade, ela também será a primeira médica do núcleo familiar.

Emily, 24 anos, estuda engenharia aeroespacial na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e representou o Sul. Levou dois projetos ao prêmio: um estágio no desenvolvimento de um satélite na agência espacial francesa e a Escola Piloto de Engenharia Aeroespacial, iniciativa que leva educação técnica a escolas públicas.

Naraiane, também conhecida como Nara, cursa engenharia aeroespacial no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, e representou o Sudeste. Seu projeto usa uma rede neural híbrida para prever emissão de gases de efeito estufa a partir de imagens de satélite, e chegou ao top 40 mundial em uma competição da Nasa entre quase 10 mil projetos.

Gabriela Mendanha, que cursa medicina na PUC Goiás, representou o Centro-Oeste com uma rede neural capaz de antecipar diagnóstico de doenças que complicam cirurgias refrativas dos olhos, além de um projeto de preparação olímpica para estudantes que representam o Brasil em delegações internacionais.

Pedro Docema, estudante de medicina na Universidade de São Paulo, foi o vencedor nacional. Refundou a Bandeira Científica, projeto que leva estudantes de diversos cursos da USP para atendimento e pesquisa em cidades pequenas e médias do interior do país.

O que o prêmio realmente avalia

Os critérios oficiais aceitam pesquisa acadêmica, atuação em organizações estudantis, estágio, empreendedorismo e até resultado em artes ou esportes, desde que exista impacto prático demonstrável.

Segundo Pedro, o prêmio não estava atrás de um projeto perfeito ou concluído. "O mérito está na ação, muito mais em nós", disse.

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Naomi reforçou o ponto ao lembrar que seu maior desafio não foi o projeto em si, mas se perceber como líder pela primeira vez. Já Hugo descreveu o processo como uma espécie de autoavaliação forçada, na qual o candidato precisa entender as próprias competências antes mesmo de preencher o formulário de inscrição.

Um prêmio para quem já está fazendo

A seleção aconteceu em cinco etapas, da triagem inicial a uma banca final em São Paulo, com entrevistas conduzidas por inteligência artificial em uma das fases intermediárias.

No fim, o que uniu os seis vencedores não foi a área de estudo, mas o fato de já estarem, cada um à sua maneira, tirando um problema real do papel.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

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