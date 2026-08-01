Tarcísio confirma candidatura à reeleição ao lado de Flávio Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve sua candidatura à reeleição oficializada neste sábado, 1º, durante convenção do partido realizada no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.

O evento também confirmou Felício Ramuth (MDB) como candidato a vice-governador e as candidaturas de André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) ao Senado.

Entre os presentes estavam o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), além de lideranças dos partidos que integram a ampla coligação formada em torno da candidatura do governador.

No evento, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro fez um discurso e afirmou se orgulhar da marca deixada pelo pai, que saberia escolher as "pessoas mais preparadas para oferecer ao povo brasileiro".

Flávio Bolsonaro também disse acreditar que o governo do estado é "boicotado e perseguido" pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Qualquer financiamento que vocês precisarem, basta uma ligação que nós vamos articular no Congresso para que seja aprovado", prometeu caso seja eleito.

Logo após, Freitas agradeceu o apoio do ex-presidente. "Ele me abriu essa porta. Nós amamos seu pai, nós amamos Jair Messias Bolsonaro".

Durante o discurso, Tarcísio apresentou um balanço da gestão atual e projetou as prioridades para um possível segundo mandato. Ao citar a área de saneamento, o candidato à reeleição comentou sobre o impacto do marco do saneamento básico e da privatização da Sabesp.

O governador também disse que políticas de proteção às mulheres continuarão entre os focos de uma eventual nova gestão. "Segurança da mulher vai continuar sendo uma prioridade, porque não existe Estado justo enquanto metade da população não tiver seus direitos assegurados".

A participação de Flávio Bolsonaro acontece um dia após o senador enfrentar um revés em sua campanha presidencial. Na sexta-feira, ele afirmou que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) havia aceitado integrar sua chapa como candidata a vice-presidente. Pouco depois, porém, o PP divulgou uma nota informando que não apoiaria a composição, inviabilizando a articulação.

Apesar do episódio, Flávio participou normalmente da convenção paulista e dividiu o palco com Tarcísio, reforçando o apoio do PL à campanha pela reeleição do governador.

Segundo aliados, Tarcísio pretende adotar um discurso mais moderado em comparação à campanha de 2022. Pesquisas internas indicaram boa receptividade a temas como segurança pública, saúde, mobilidade e gestão, enquanto palavras como "trabalho", "resultado" e "coragem" passaram a orientar a comunicação da campanha.

A estrutura do evento também foi planejada para reforçar essa estratégia, segundo O Globo. O governador discursou em um palco central, cercado pelos apoiadores em formato de arena, em um modelo diferente da convenção nacional do PL realizada na semana passada.

Aliança de 12 partidos fortalece projeto de reeleição

Tarcísio inicia a campanha com o apoio de 12 partidos: Republicanos, PL, MDB, PSD, PP, União Brasil, Podemos, Novo, PRD, PSDB, Cidadania e Avante.

A ampla coalizão reduziu o número de candidaturas competitivas ao Palácio dos Bandeirantes e alimenta, entre aliados, a expectativa de vitória já no primeiro turno.

Na pesquisa Quaest divulgada nesta semana, Tarcísio aparece com 41% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro Fernando Haddad (PT) registra 26%. Os indecisos somam 13% e os votos brancos e nulos, 15%.

*Com O Globo