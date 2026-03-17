João Rock 2026: pré-venda de ingressos começa nesta terça-feira; veja como comprar

O João Rock inicia a pré-venda de ingressos para a edição de 2026 nesta terça-feira, 17. O festival de música acontecerá no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, e espera receber mais de 55 mil pessoas.

Segundo os organizadores, a pré-venda ocorre entre os dias 17 e 23 de março. Veja as regras e opções de pagamento a seguir.

Como comprar ingressos?

Descontos especiais

O Banco do Brasil renovou a parceria com o João Rock e, pelo quarto ano consecutivo, será o banco oficial do festival em 2026.

Os clientes dos cartões BB Visa terão 20% de desconto no valor dos ingressos, além da possibilidade de parcelamento em até oito vezes no cartão de crédito durante a pré-venda.

Parcelamento para o público geral

O público geral poderá parcelar os ingressos em até seis vezes, com valor especial de pré-venda, ou seja, quando a compra é feita antes da divulgação completa das atrações.

Onde comprar ingressos?

A venda de ingressos funciona somente pelo site oficial do evento: http://www.joaorock.com.br, onde podem ser comprados os setores: Pista, Pista Premium, Camarote João Rock e Camarote Eisen, espaço que, nesta edição, passa a adotar novo nome, mas mantendo o formato open bar e open food, com estrutura voltada ao conforto e serviços exclusivos para o público.

Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, independentemente do setor escolhido.

Line-up do João Rock 2026

Na última semana, o João Rock anunciou os primeiros nomes para a edição de 2026: Zé Ramalho, CPM 22, Detonautas, Armandinho, Os Paralamas do Sucesso, Criolo e Marina Sena.

No total, o festival reunirá 27 atrações distribuídas em cinco palcos, consolidando-se como um dos maiores eventos de música brasileira do país.