Irã diz que aliados dos EUA podem 'arder no fogo da guerra'

O Irã elevou o tom contra os Estados Unidos nesta sexta-feira, 1º, e afirmou que países do Oriente Médio que mantiverem cooperação militar com Washington poderão ser arrastados para o conflito. A declaração ocorre em meio a uma nova escalada de tensões, marcada por ataques, bloqueios navais e disputas pelo controle de rotas estratégicas de energia.

Em comunicado divulgado pela agência iraniana Tasnim, o general Ali Abdolahi, comandante do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, afirmou que os EUA estariam acelerando uma "escalada generalizada" da guerra na região e pediu que países muçulmanos reconsiderem suas relações militares com Washington.

Segundo o comandante iraniano, nações que atuarem como apoio defensivo dos Estados Unidos poderão “arder no fogo da guerra”, ampliando o risco de uma expansão do conflito para outros países do Oriente Médio.

Irã acusa EUA de usar aliados como proteção

Abdolahi afirmou que os Estados Unidos utilizam recursos, infraestrutura e posições estratégicas de países da região como uma espécie de proteção para suas forças militares e para apoiar Israel.

O general também declarou que o Irã e seus aliados, conhecidos como "Eixo da Resistência", teriam alterado o equilíbrio de poder no Oriente Médio e impedido que Washington alcançasse seus objetivos por meio de ações diretas contra Teerã.

De acordo com a autoridade militar iraniana, EUA e Israel estariam conduzindo operações "por trás das trincheiras" de países muçulmanos, transferindo os custos e riscos do conflito para outros governos da região.

Tensão aumenta com disputa pelo Estreito de Ormuz

As declarações acontecem após uma sequência de confrontos entre Irã e Estados Unidos, que envolvem ataques contra alvos militares, bloqueios navais e a disputa pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas para o transporte mundial de petróleo.

Nas últimas semanas, Teerã realizou ataques contra bases e instalações americanas em países como Kuwait, Bahrein e Jordânia, segundo informações divulgadas após ofensivas dos EUA contra o território iraniano.

O aumento da tensão preocupa mercados de energia porque qualquer interrupção prolongada no Estreito de Ormuz pode afetar o fluxo global de petróleo e pressionar os preços internacionais da commodity.

Enquanto Irã e Estados Unidos ampliam as ameaças, governos do Oriente Médio tentam evitar que o confronto ultrapasse as fronteiras dos dois países.

Neste sábado, o Exército do Kuwait informou ter interceptado ataques com drones atribuídos ao Irã, embora Teerã ainda não tenha confirmado oficialmente uma nova ofensiva.

*Com EFE