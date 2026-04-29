João Rock 2026 esgota ingressos em tempo recorde; veja o line-up completo

A pouco mais de três meses da realização, o festival João Rock 2026 registra ingressos esgotados, com mais de 65 mil entradas vendidas antecipadamente, segundo um comunicado emitido pela organização nesta quarta-feira, 29.

O volume foi comercializado com antecedência recorde, configurando o maior intervalo já observado entre o sold out (termo em inglês para ingressos esgotados) e a data do evento, marcada para 1º de agosto, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

“Os ingressos esgotados reforçam a conexão do público com o festival. Mesmo sem o line-up totalmente revelado, a pré-venda já foi um sucesso. Com a programação completa, mantivemos a proposta de reunir diferentes gerações e estilos da música brasileira, sempre dentro da essência do João Rock, que foi muito bem recebida e se refletiu no sold out”, afirma Marcelo Rocci, um dos organizadores do evento.

Quais são as atrações do João Rock 2026?

O festival reúne mais de 27 atrações confirmadas, distribuídas em cinco palcos. Entre os nomes divulgados estão BaianaSystem, Alceu Valença, Ana Carolina, Raimundos, Nação Zumbi, Lagum, Djonga, CPM 22, Detonautas, Os Paralamas do Sucesso, Criolo, Zé Ramalho e Marina Sena.

A edição de 2026 também inclui artistas como FBC, Armandinho, Rachel Reis, Yago Oproprio, Ajuliacosta, Chico Chico, Urias, Luedji Luna, Tucumanus e Victor Xamã. A programação incorpora ainda projetos especiais, como “Marcelo D2 convida Rael” e o espetáculo “Charlie Brown Jr. Acústico”, com Negra Li e Marcelo Nova.

Experiência do público e ativações

O João Rock mantém atividades paralelas à agenda musical, com ações interativas, presença de marcas, esportes radicais e experiências imersivas. Essas iniciativas integram a proposta de ampliar o tempo de permanência do público e diversificar as formas de engajamento durante o festival.