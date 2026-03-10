Pop

João Rock 2026 anuncia line-up com Marina Sena, Zé Ramalho, Detonautas e mais; veja a lista

Edição deste ano terá 27 atrações distribuídas em cinco palcos, com participação de bandas clássicas como Paralamas do Sucesso e CPM 22

João Rock 2026: Marina Sena é uma das atrações do festival (Denilson Santos/Divulgação)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 10 de março de 2026 às 11h45.

O festival João Rock anunciou nesta terça-feira, 10, as primeiras atrações da edição de 2026, marcada para o dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O evento reúne nomes da música brasileira e confirmou artistas como CPM 22, Detonautas, Os Paralamas do Sucesso, Armandinho, Criolo, Zé Ramalho e Marina Sena.

A edição de 2026 terá mais de 27 atrações distribuídas em cinco palcos, com programação prevista para ultrapassar 14 horas de apresentações em um único dia. O evento é realizado anualmente e reúne artistas de diferentes gerações da música nacional.

A organização também informou que, pela primeira vez, parte das atrações foi divulgada antes da abertura oficial das vendas. A estratégia apresenta ao público um recorte do line-up.

Entre os nomes anunciados está o CPM 22, banda com maior número de apresentações na história do evento. O grupo soma 13 participações em palcos do João Rock desde a criação do festival.

Zé Ramalho é uma das atrações do João Rock 2026 (Rafael Cautella/Divulgação)

“Tocar no João Rock é sempre uma expectativa muito grande. Estamos definindo o setlist para compor um show nostálgico e diferente do que fizemos nos últimos anos. O João Rock já é uma realidade entre os maiores festivais do Brasil, estamos ansiosos”, afirma Badauí, vocalista da banda.

A programação também inclui o Detonautas, representante do rock brasileiro dos anos 2000, e a banda Os Paralamas do Sucesso, grupo com trajetória iniciada nos anos 1980 e repertório marcado por sucessos do rock nacional.

O rapper Criolo retorna ao evento com apresentação que reúne influências do rap, do samba e da Música Popular Brasileira. Esta será a sexta participação do artista no festival, considerando shows e participações especiais.

Outro nome confirmado é o cantor Armandinho, ligado ao reggae brasileiro, além de Zé Ramalho, artista cuja carreira reúne influências do folk, do rock e da música nordestina. A cantora Marina Sena também integra o line-up e fará sua terceira apresentação no festival.

Palco Brasil terá tema voltado à diversidade musical

A organização confirmou que o Palco Brasil, espaço tradicional do festival dedicado a homenagens à música nacional, terá como tema “De Norte a Sul”.

A proposta do palco em 2026 será destacar a diversidade de estilos e influências musicais presentes em diferentes regiões do país.

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda de ingressos ocorrerá entre os dias 17 e 23 de março. O lote inicial terá valor promocional e disponibilidade limitada. Os ingressos serão vendidos exclusivamente pelo site oficial do festival, com parcelamento em até seis vezes e limite de quatro entradas por CPF.

Os setores disponíveis incluem Pista, Pista Premium, Camarote João Rock e Camarote Eisen.

