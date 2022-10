Jim Starlin, quadrinista responsável pela criação do Thanos, é confirmado na CCXP 2022

O quadrinista Jim Starlin, conhecido pela criação de personagens importantes dos universos da Marvel, — entre eles Thanos e Drax — e figuras clássicas para a DC Comics, estará presente na edição deste ano da Comic Con Experience (CCXP) 2022.

O evento confirmou Starlin no "Artists’ Valley", área que é considerada pelos organizadores como o "coração" do festival e onde estão presentes quadrinistas, ilustradores, coloristas, roteiristas e artistas brasileiros, além de profissionais reconhecidos no mercado internacional, convidados pela curadoria da CCXP.

Alguns dos artistas presentes na edição deste ano são Fabien Toulmé, Marcello Quintanilha, Laerte, Jim Cheung, Julian Totino Tedesco e Ana Koehler.

Confira a lista de quadrinistas confirmados no Artists’ Valley aqui.

Quem é Jim Starlin?

A carreira de Jim Starlin começou na década de 1970, quando foi contratado pela Marvel para ser um arte-finalizador da marca. Após algum tempo trabalhando na editora, o artista recebeu uma proposta para trabalhar em uma das edições do quadrinho do Homem de Ferro, e foi neste momento de carreira que Jim criou personagens icônicos da franquia.

Thanos, um dos principais vilões das histórias da Marvel Comics até hoje em dia, está entre as criações dele.

Além de seus trabalhos para a Marvel, Jim Starlin também trabalhou para a DC Comics, onde pode atuar em edições clássicas como Batman: Morte em Família e Odisséia Cósmica.

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, um domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

Os ingressos para a feira estão acabando e alguns dos dias já estão esgotados. A partir do dia 1 de novembro, a CCXP abre o terceiro lote de ingressos.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer) e Vitão (cantor).

