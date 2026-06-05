Márcio França será vice de Haddad na disputa por São Paulo, diz jornal

O PT considera fechada a chapa majoritária para as eleições de 2026 em São Paulo. Segundo apuração do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Márcio França (PSB) será o vice de Fernando Haddad (PT) no governo do estado, enquanto Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (MDB) disputarão as duas vagas paulistas no Senado Federal.

A definição contraria a preferência declarada do próprio França. O ex-ministro afirmou publicamente que gostaria de ir ao Senado. "Eu gostaria de disputar o Senado. Acho que tenho um eleitorado mais ao centro, e pode ser mais útil na eleição do presidente da República", disse ele, em referência à disputa contra Flávio Bolsonaro (PL) em São Paulo.

PSB insatisfeito com demora do PT

A posição de França reflete um atrito mais amplo entre os dois partidos. A demora do PT para definir a composição da chapa irritou dirigentes do PSB, que chegaram a cogitar lançar as candidaturas de Tebet e França ao Senado sem o aval petista.

Para os petistas, porém, a insistência de França pela vaga no Senado é parte do jogo político. A avaliação interna é de que o objetivo real do ex-ministro é garantir uma posição mais qualificada no eventual segundo governo Lula, a partir de 2027.

A palavra final sobre a composição da chapa caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Agora o presidente tem que decidir junto com o Haddad se eles acham que outra avaliação é melhor do que a minha", disse França.

Senado: três nomes para duas vagas

O campo aliado de Haddad enfrenta um problema de geometria eleitoral. São três nomes consolidados — Marina Silva, Simone Tebet e Márcio França — para apenas duas vagas no Senado. Nas pesquisas eleitorais, Marina e Tebet lideram as intenções de voto no campo progressista, ao lado de Guilherme Derrite (PP), que deve integrar a chapa de reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

França saiu do Ministério do Empreendedorismo em período de desincompatibilização justamente para sustentar a própria candidatura — movimento que aumenta a pressão sobre o PT para acomodá-lo na chapa de forma satisfatória.