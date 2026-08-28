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Jennie, do BLACKPINK, lança o EP solo 'Fallen Angel'

Projeto digital reúne três faixas: a música de trabalho homônima, "Less Than a Lover" e "Heaven"

Jennie: cantora foi a primeira do BLACKPINK a estrear como solista (YouTube/Reprodução)

Jennie: cantora foi a primeira do BLACKPINK a estrear como solista (YouTube/Reprodução)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18h01.

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Jennie, integrante do grupo feminino de K-pop BLACKPINK, lançou nesta sexta-feira, 28, o EP solo "Fallen Angel". O projeto digital reúne três faixas: a música de trabalho homônima, "Less Than a Lover" e "Heaven".

A faixa "Heaven" já havia sido apresentada ao público no mês passado, quando a artista foi a atração principal da noite de encerramento do Open'er Festival, realizado em Gdynia, na Polônia.

Ouça o EP:

Jennie vem acompanhando seu sucesso em "Dracula (Remix)", parceria com Tame Impala que chegou ao 5º lugar da Billboard Hot 100, cravando a melhor marca da carreira dela nos Estados Unidos. Como prévia do novo trabalho, ela já lançou o single "Less Than a Lover".

A cantora foi a primeira do BLACKPINK a estrear como solista, em 2018, com o single-álbum "Solo", certificado platina na Coreia do Sul.

O reconhecimento internacional veio só em 2023, com a participação na série "The Idol", da HBO, e a faixa "One of the Girls", composta por The Weeknd para a trilha sonora.

O anúncio do EP solo aconteceu dias depois de fãs do BLACKPINK reclamarem da comemoração dos dez anos do grupo. A live promovida pela YG Entertainment para marcar a data foi criticada por parecer improvisada e com pouco investimento.

A relação entre o quarteto e a agência mudou após a renovação de contrato, que passou a permitir que cada integrante assinasse com outras empresas para tocar sua carreira solo.

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