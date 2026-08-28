Jennie, do BLACKPINK, lança o EP solo 'Fallen Angel'

Jennie: cantora foi a primeira do BLACKPINK a estrear como solista (YouTube/Reprodução)
Repórter
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18h01.
Jennie, integrante do grupo feminino de K-pop BLACKPINK, lançou nesta sexta-feira, 28, o EP solo "Fallen Angel". O projeto digital reúne três faixas: a música de trabalho homônima, "Less Than a Lover" e "Heaven".
A faixa "Heaven" já havia sido apresentada ao público no mês passado, quando a artista foi a atração principal da noite de encerramento do Open'er Festival, realizado em Gdynia, na Polônia.
Jennie vem acompanhando seu sucesso em "Dracula (Remix)", parceria com Tame Impala que chegou ao 5º lugar da Billboard Hot 100, cravando a melhor marca da carreira dela nos Estados Unidos. Como prévia do novo trabalho, ela já lançou o single "Less Than a Lover".
A cantora foi a primeira do BLACKPINK a estrear como solista, em 2018, com o single-álbum "Solo", certificado platina na Coreia do Sul.
O reconhecimento internacional veio só em 2023, com a participação na série "The Idol", da HBO, e a faixa "One of the Girls", composta por The Weeknd para a trilha sonora.
O anúncio do EP solo aconteceu dias depois de fãs do BLACKPINK reclamarem da comemoração dos dez anos do grupo. A live promovida pela YG Entertainment para marcar a data foi criticada por parecer improvisada e com pouco investimento.
A relação entre o quarteto e a agência mudou após a renovação de contrato, que passou a permitir que cada integrante assinasse com outras empresas para tocar sua carreira solo.