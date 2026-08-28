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Sem 'gatonet': Argentina derruba mais de 300 sites que faziam transmissões esportivas

Operação da Justiça argentina atingiu mais de 300 domínios que ofereciam transmissões esportivas ilegais e alertou para riscos aos usuários

Pirataria: justiça argentina derrubou diversos sites de transmissão ilegal

Pirataria: justiça argentina derrubou diversos sites de transmissão ilegal

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17h46.

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A Justiça argentina bloqueou mais de 300 domínios utilizados para distribuir transmissões esportivas e outros conteúdos audiovisuais de forma ilegal. Entre os sites atingidos estão alguns dos principais nomes da pirataria esportiva na internet, como Futbol Libre, Pelota Libre, Pirlo TV e Tarjeta Roja, segundo a imprensa local

A operação foi conduzida pela Unidade Fiscal Especializada na Investigação de Ciberdelitos (UFEIC), do Departamento Judicial de San Isidro, em Buenos Aires, e é considerada uma das maiores ações contra a pirataria digital já realizadas no país.

Sites de futebol estão entre os bloqueados

Além das plataformas argentinas, a operação também atingiu o DaddyLive, serviço internacional utilizado para disponibilizar transmissões esportivas sem autorização.

Segundo a Liga de Futebol Argentino, a investigação contou com suporte técnico e inteligência digital da Aliança contra a Pirataria Audiovisual e da própria competição espanhola.

A ofensiva busca interromper estruturas responsáveis por distribuir conteúdos protegidos sem autorização e atingir redes que transformam o grande volume de acessos em fonte de receita por meio de publicidade e outras atividades ilegais.

Pirataria também oferece riscos aos usuários

Além da violação de direitos autorais, as autoridades e entidades envolvidas alertam para os perigos associados ao acesso a esse tipo de plataforma. Sites piratas frequentemente exibem anúncios relacionados a apostas, golpes e outros conteúdos sem os mecanismos de segurança presentes nos serviços oficiais.

Também não há garantias verificáveis sobre proteção de dados ou controle parental. Com isso, usuários podem ficar expostos a roubo de informações, fraudes e malware ao acessar determinadas páginas.

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