Ibovespa engata 8ª alta seguida e fecha semana com ganho de 2,71%; dólar sobe 1%

O Ibovespa fechou em alta de 0,30% nesta sexta-feira, 28, aos 175.664,62 pontos, após uma sessão volátil marcada pelo discurso mais duro do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, em no simpósio anual de Jackson Hole. O índice oscilou entre 173.893,63 e 176.420,61 pontos, com volume financeiro de R$ 14,6 bilhões.

Com o resultado, o Ibovespa acumulou a oitava sessão consecutiva de alta e encerrou a semana com ganho de 2,71%. Apesar do avanço, o índice ainda acumula queda de 1,31% em agosto, faltando apenas um pregão para o fim do mês.

Entre as principais ações, Petrobras (PETR3) subiu 1,99%, e Petrobras (PETR4) subiu 1,99%. Os papéis avançaram apesar da queda do petróleo no mercado internacional. Já Vale (VALE3) caiu 0,67%, mesmo com a alta de 0,91% do minério de ferro na China.

Entre os grandes bancos, Itaú (ITUB4) subiu 0,23%; Bradesco (BBDC4) subiu 0,89%; Banco do Brasil (BBAS3) subiu 1% e Santander (SANB11) subiu 1,83%. Na contramão, BTG Pactual (BPAC11) caiu 0,30%.

Entre as maiores altas do Ibovespa, Petrobras (PETR3) e Petrobras (PETR4) foram acompanhadas por B3 (B3SA3), que subiu 1,97%, a R$ 16,04.

Na ponta negativa, MRV (MRVE3) caiu 5,12%, a R$ 5,19, seguida por Magazine Luiza (MGLU3), que caiu 4,55%, a R$ 4,62, e Cyrela (CYRE3), que caiu 3,28%, a R$ 23,02.

Dólar sobe após discurso mais duro de Warsh

O dólar à vista fechou em alta de 0,66% nesta sexta-feira, a R$ 5,196, acompanhando o fortalecimento da moeda americana no exterior após o discurso mais duro de Kevin Warsh no Simpósio de Jackson Hole. A moeda oscilou entre R$ 5,158 e R$ 5,230 ao longo do pregão.

Warsh afirmou que ainda há trabalho a fazer caso a inflação não avance rapidamente em direção à meta de 2%. A sinalização mais dura levou o mercado a aumentar as apostas de uma alta de juros na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). Segundo o FedWatch, do CME Group, a probabilidade passou para 57,5%, ante 35,4% na véspera.

Para William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, a mensagem de Warsh foi "hawkish", isto é, de uma visão de elevação dos juros, que reforça uma postura mais restritiva do Fed. "Não dá para afirmar que teremos aumentos de juros em setembro, mas o indicativo é de que há uma grande chance disso acontecer", afirma Castro Alves.

No cenário doméstico, o Caged mostrou a criação de 58 mil empregos formais em julho, bem abaixo do consenso de 114 mil vagas. O resultado reforça a percepção de um mercado de trabalho menos aquecido e pode contribuir para as expectativas de novos cortes da Selic.

Na semana, o dólar acumulou alta de 1%. O tom mais duro do presidente do Fed reduz, inclusive, o espaço para cortes mais rápidos da taxa básica de juros no Brasil, a Selic, e tende a manter o dólar pressionado para cima frente ao real, segundo analistas à EXAME.

Petróleo cai e acumula perdas na semana

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira, com o mercado acompanhando rumores sobre um possível acordo envolvendo a navegação no Estreito de Ormuz entre Irã e Omã.

A commodity acumulou perdas na semana, mesmo com as tensões entre Washington e Teerã ainda elevadas e sem perspectiva de cessar-fogo entre os dois países. As falas de Kevin Warsh em Jackson Hole tiveram pouco impacto sobre os preços do petróleo.

O contrato do Brent para outubro caiu 0,43%, a US$ 89,31 por barril na ICE, enquanto o WTI para outubro caiu 0,16%, a US$ 83,30 por barril na Nymex. Na semana, o Brent caiu 5,38%, enquanto o WTI caiu 4,20%.

Bolsas em NY fecham em queda após discurso de Warsh

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, com os investidores adotando cautela após o discurso mais duro de Warsh no Simpósio de Jackson Hole.

O Dow Jones caiu 0,02%, aos 53.559,99 pontos. O S&P 500 caiu 0,25%, aos 7.711,76 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 0,52%, aos 26.402,42 pontos. Apesar da queda no último pregão, os três índices encerraram a semana no campo positivo. O Dow Jones subiu 0,53%, o S&P 500 subiu 0,48% e o Nasdaq subiu 0,84%.