Lisa do Blackpink terá residência em Las Vegas em 2026

Como diria o começo da música "BOOMBAYAH", Blackpink está na sua área, pelo menos para quem está em Las Vegas. Lisa, integrante do quarteto e dona de uma carreira solo recheada de hits, terá uma residência na cidade.

O modelo é uma série de shows recorrentes no mesmo local, uma prática que diversos artistas pop consolidados como Britney Spears realizam na cidade.

A popstar estará instalada no Colosseum do Caesars Palace, em Las Vegas, com o espetáculo "Viva La Lisa" em dois fins de semana: 13 e 14 de novembro e 27 e 28 de novembro. O anúncio faz de Lisa a primeira artista de K-pop a realizar uma residência em Las Vegas, segundo a Variety.

Os ingressos entram em pré-venda no dia 22 de abril pela Ticketmaster entre 1º e 19 de abril. A venda geral começa no dia 23 de abril.

Momento forte na carreira solo

A residência chega em um momento de expansão consistente da carreira solo de Lisa.

Seu álbum de estreia, "Alter Ego", lançado em 2025, estreou na primeira posição do chart de Vendas de Álbuns da Billboard nos Estados Unidos, com 27.700 cópias vendidas na primeira semana.

O álbum superou "GNX", de Kendrick Lamar, que ficou em segundo com cerca de 16.500 unidades. O disco também entrou no top 10 do Billboard 200 e do chart de Vendas de Álbum em Vinil, tornando-se um dos dez discos em vinil mais vendidos do país naquela semana.

O LP rendeu também singles de sucesso como "Rockstar", "New Woman" com Rosalía e "Born Again" com Doja Cat e Raye, que somam 1,3 bilhão de streams no Spotify.

Retorno do Blackpink em 2026

Mais recentemente, em fevereiro deste ano, Lisa lançou o EP "Deadline" com o Blackpink, o primeiro lançamento do grupo em mais de três anos.

O projeto vendeu 1,46 milhão de cópias físicas no primeiro dia, o maior número já registrado por um grupo feminino de K-pop na história, segundo o Hanteo Chart, plataforma sul-coreana de monitoramento de vendas.

Em dois dias e meio, o álbum acumulou 1,75 milhão de cópias e conquistou o topo do Circle Chart, a principal certificadora de vendas da Coreia do Sul, em todas as categorias, feito conhecido como "triple crown".

Além da música

A agenda de Lisa em 2026 vai além dos shows.

A artista estrelou a série de sucesso da HBO "WhiteLotus" e é também a protagonista de um documentário anunciado no ano passado, dirigido por Sue Kim — a cineasta por trás do premiado documentário "The Last of the Sea Women", da A24.

O filme acompanha um ano na vida da artista durante o período em que os membros do Blackpink se dedicaram às carreiras solo, segundo a Variety.