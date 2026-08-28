'Ensaios da Anitta' 2027: veja tema e datas da pré-venda de ingressos

Ensaios da Anitta: xpectativa é de que a turnê mantenha o formato de palco 360º (Mauricio Santana/Getty Images)
Repórter
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17h44.
A Anitta revelou as primeiras informações sobre a edição de 2027 do “Ensaios da Anitta”, série de shows que antecede o Carnaval. O tema da próxima temporada será “É Festa no Brasil!”, em uma celebração das festas populares brasileiras.
A pré-venda de ingressos será exclusiva para clientes do Mercado Pago e começa em 1º de setembro, terça-feira. A venda geral terá início no dia seguinte, 2 de setembro, quarta-feira. O canal oficial de vendas será a Ingresse.
As datas e os locais dos shows ainda não foram anunciados. A expectativa é de que a turnê mantenha o formato de palco 360º adotado nos “Ensaios” e a participação de convidados especiais em cada cidade.
Com o novo tema, a cantora deve explorar referências a diferentes manifestações culturais brasileiras, como Festa Junina, Bumba Meu Boi, Parintins e Folia de Reis.
Anitta criou os “Ensaios da Anitta” em 2019 como uma preparação para o “Bloco da Anitta”, que desfila durante o Carnaval. Desde então, a série de shows passou a integrar a programação anual de pré-Carnaval e também chegou a outros países.