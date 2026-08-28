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'Ensaios da Anitta' 2027: veja tema e datas da pré-venda de ingressos

Com o novo tema, a cantora deve explorar referências a diferentes manifestações culturais brasileiras, como Festa Junina, Bumba Meu Boi, Parintins e Folia de Reis

Ensaios da Anitta: xpectativa é de que a turnê mantenha o formato de palco 360º (Mauricio Santana/Getty Images)

Ensaios da Anitta: xpectativa é de que a turnê mantenha o formato de palco 360º (Mauricio Santana/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17h44.

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A Anitta revelou as primeiras informações sobre a edição de 2027 do “Ensaios da Anitta”, série de shows que antecede o Carnaval. O tema da próxima temporada será “É Festa no Brasil!”, em uma celebração das festas populares brasileiras.

A pré-venda de ingressos será exclusiva para clientes do Mercado Pago e começa em 1º de setembro, terça-feira. A venda geral terá início no dia seguinte, 2 de setembro, quarta-feira. O canal oficial de vendas será a Ingresse.

As datas e os locais dos shows ainda não foram anunciados. A expectativa é de que a turnê mantenha o formato de palco 360º adotado nos “Ensaios” e a participação de convidados especiais em cada cidade.

Com o novo tema, a cantora deve explorar referências a diferentes manifestações culturais brasileiras, como Festa Junina, Bumba Meu Boi, Parintins e Folia de Reis.

Como comprar ingressos para os “Ensaios da Anitta” 2027

  • 1º de setembro: início da pré-venda exclusiva para clientes pessoa física do cartão de crédito do Mercado Pago;
  • 2 de setembro: abertura das vendas para o público;
  • Canal oficial: Ingresse;
  • Datas e cidades dos shows: ainda não divulgadas.

Anitta criou os “Ensaios da Anitta” em 2019 como uma preparação para o “Bloco da Anitta”, que desfila durante o Carnaval. Desde então, a série de shows passou a integrar a programação anual de pré-Carnaval e também chegou a outros países. 

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