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Jisoo, do grupo de k-pop BLACKPINK, é eleita atriz revelação no Canneseries

Artista se torna a primeira mulher asiática — e a primeira representante dos k-dramas — a receber o Madame Figaro Rising Star Award

Jisoo, do BLACKPINK: artista vence prêmio de atriz revelação no Canneseries (Getty Images/Arnold Jerocki/WireImage)

Jisoo, do BLACKPINK: artista vence prêmio de atriz revelação no Canneseries (Getty Images/Arnold Jerocki/WireImage)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de abril de 2026 às 13h54.

A cantora e atriz Jisoo foi premiada como atriz revelação no Canneseries, evento dedicado à televisão que antecede o tradicional Festival de Cannes.

A artista, integrante do BLACKPINK, grupo de K-pop, recebeu o Madame Figaro Rising Star Award, reconhecimento voltado a talentos em ascensão na indústria audiovisual.

Em sua primeira participação solo no evento, Jisoo destacou o significado do momento. Segundo ela, caminhar pelo tapete rosa teve um peso especial, tanto pelo simbolismo do festival quanto pela recepção do público. A artista também mencionou o contato com fãs que viajaram de diferentes países para acompanhá-la.

O prêmio leva em conta sua atuação em produções como Snowdrop (2021–2022), Newtopia (2025) e Namorado por Assinatura (2026). Ela também integrou recentemente o elenco do filme Omniscient Reader: The Prophecy (2025).

Ao comentar a conquista, Jisoo afirmou que foi surpreendida com a homenagem e destacou que pretende ampliar sua trajetória como atriz. A artista disse que quer explorar personagens variados e assumir projetos com perfis distintos nos próximos trabalhos.

A premiação já reconheceu nomes que ganharam projeção internacional, como Daisy Edgar-Jones, Phoebe Dynevor, Sydney Sweeney, Morfydd Clark e Ella Purnell.

Com a vitória, Jisoo se torna a primeira mulher asiática — e a primeira representante dos k-dramas — a receber o Madame Figaro Rising Star Award. "Quero trabalhar ainda mais e interpretar papéis bem diferentes uns dos outros. Mal posso esperar", disse Jisoo.

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