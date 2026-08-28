'GTA 6' vai colocar o namoro de Jason e Lucia nas mãos do jogador; saiba o que esperar do jogo

O relacionamento entre Jason e Lucia em GTA 6 poderá mudar conforme as decisões tomadas pelo jogador durante a campanha, com a possibilidade de o casal terminar a história mais próximo ou até separado. A informação está entre os detalhes divulgados por veículos que tiveram acesso a três horas de gameplay em uma sessão exclusiva realizada nos escritórios da Rockstar.

De acordo com o site IGN, o jogo terá situações que refletem a convivência entre os protagonistas. Quando um deles permanece muito tempo longe de casa, por exemplo, o outro pode enviar uma mensagem para pedir que a porta seja trancada e informar que vai dormir. Ignorar esse tipo de interação poderá afetar o namoro de Jason e Lucia.

O caminho inverso também estará presente. Para aproximar os personagens, o jogador poderá dedicar parte do tempo fora das missões principais a atividades realizadas em conjunto. Entre as opções estão passeios por Leonida, versão de GTA 6 para a Flórida, visitas ao shopping, exercícios e até ações criminosas.

As escolhas do jogador não terão impacto apenas sobre o relacionamento dos protagonistas: GTA 6 também contará com um sistema de honra associado às decisões e ações tomadas durante a campanha. A mecânica indica que outros acontecimentos da história poderão seguir caminhos diferentes conforme a forma como o jogador conduz os personagens.

Quando GTA 6 será lançado?

GTA 6 ganhou trailer de 26 minutos divulgado com combate, roubo de carros e novas atividades. (/YouTube/Rockstar Games/Reprodução)

As consequências dessas decisões poderão ser conhecidas com o lançamento do jogo. GTA 6 está previsto para chegar ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S no dia 19 de novembro.

O que foi revelado no olhar estendido de GTA 6?

O novo material de GTA 6 apresentou detalhes sobre a história, os sistemas de combate e as atividades disponíveis no mundo aberto de Leonida, região fictícia onde o jogo será ambientado.

Uma das sequências exibidas mostra Jason e Lucia entrando em um ponto de venda de drogas controlado por uma gangue, mas a ação é interrompida por uma operação policial no local.

A cena também revelou mais informações sobre a gameplay, termo usado para descrever a interação do jogador com o jogo, incluindo combates em ambientes fechados, movimentação dos personagens e troca de tiros. O vídeo confirmou o retorno das corridas como uma das atividades secundárias e mostrou momentos de exploração aquática pelo mapa.

Novas mecânicas de roubo de veículos

O trailer de GTA apresentou mudanças no sistema de roubo de carros. Em uma das cenas, Jason precisa realizar um pequeno minigame, atividade curta dentro do jogo, para abrir a porta de um veículo antes de assumir o controle.

A mecânica indica que alguns carros poderão exigir ações adicionais antes de serem utilizados, diferente do modelo tradicional da franquia, no qual o jogador normalmente apenas abre a porta e dirige. O recurso aponta para um sistema de furtos com mais etapas e contexto durante a experiência.

Alternância entre Jason e Lucia

O olhar estendido confirmou que os jogadores poderão alternar entre Jason Duval e Lucia Caminos durante a campanha principal.

O sistema aparece integrado a diferentes momentos da gameplay e também à exploração do mundo aberto. A proposta segue uma estrutura semelhante à apresentada em GTA 5, que permitia alternar entre Michael, Franklin e Trevor durante a história.

Possível habilidade inspirada em "Red Dead Redemption 2"

Outro recurso mostrado no trailer aparece durante uma missão de assalto protagonizada por Jason. Na sequência, pontos vermelhos surgem sobre partes específicas dos inimigos, indicando possíveis áreas de maior precisão nos disparos.

O sistema apresentado lembra o “Olho da Morte”, habilidade de "Red Dead Redemption 2" usada por Arthur Morgan para marcar alvos e facilitar disparos durante confrontos.

Ainda não há confirmação de que GTA 6 terá uma mecânica equivalente. O efeito mostrado pode estar relacionado a outro recurso de combate do jogo.

Atividades secundárias mostradas em GTA 6

O trailer também revelou diferentes atividades disponíveis no mundo aberto, incluindo: