AI Product Manager: o que faz, quais habilidades exige e como entrar nessa carreira

A expansão de produtos baseados em inteligência artificial criou novas demandas dentro das equipes de tecnologia. Uma delas é a atuação do AI Product Manager, profissional responsável por conectar as possibilidades técnicas da IA às necessidades dos usuários e aos objetivos do negócio.

O cargo combina atividades tradicionais de gestão de produtos com conhecimentos sobre modelos de inteligência artificial, dados e avaliação de sistemas. Segundo a Forrester, a demanda por profissionais que reúnem experiência em produto e conhecimento específico de IA vem crescendo, embora o nome do cargo ainda possa variar entre empresas.

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O que faz um AI Product Manager?

O AI Product Manager participa de diferentes etapas do desenvolvimento de um produto. O trabalho começa pela identificação de um problema que pode ser resolvido ou melhorado com IA e passa pela definição de prioridades, testes, lançamento e acompanhamento dos resultados.

Na prática, esse profissional pode trabalhar com engenheiros de software, cientistas de dados, designers, executivos e equipes jurídicas, ajudando a transformar objetivos de negócio em requisitos para o produto.

Uma diferença importante em relação a produtos tradicionais está no comportamento dos sistemas de IA. Modelos generativos, por exemplo, podem produzir respostas diferentes para entradas semelhantes. Por isso, o gerente precisa considerar métricas de desempenho, qualidade dos dados, custos e possíveis erros.

Quais habilidades são necessárias?

O profissional não precisa necessariamente ser programador ou cientista de dados. O conhecimento técnico, porém, precisa ser suficiente para compreender as capacidades e limitações das ferramentas utilizadas pela equipe.

Entre as principais competências estão:

Gestão de produtos , incluindo estratégia, priorização e roadmap

Fundamentos de machine learning e inteligência artificial

Conhecimento sobre dados e métricas

Capacidade de avaliar o desempenho de modelos

Comunicação com equipes técnicas e de negócios

Conhecimento sobre riscos, segurança e uso responsável de IA

O IBM destaca que o AI Product Manager combina fundamentos de gestão de produtos com conhecimentos específicos de IA para conduzir produtos desde a concepção até o lançamento.

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Como a inteligência artificial muda a gestão de produtos?

Em um produto convencional, o gerente pode definir uma regra que produz sempre o mesmo resultado. Em uma solução baseada em IA, o comportamento pode depender do modelo, dos dados utilizados e do contexto fornecido.

Isso muda também a forma de testar o produto. Além de verificar se uma funcionalidade funciona, o AI Product Manager precisa avaliar qualidade das respostas, precisão, segurança e experiência do usuário.

Um exemplo é um chatbot corporativo. O profissional pode definir quais perguntas o sistema deve responder, quais fontes podem ser consultadas, como erros serão tratados e quais indicadores serão usados para medir sua eficiência.

Como entrar na carreira de AI Product Manager?

A transição pode acontecer a partir de diferentes áreas. Profissionais de produto, tecnologia, dados, negócios e experiência do usuário podem desenvolver conhecimentos complementares em IA e assumir projetos relacionados à tecnologia.

O ponto central é combinar visão de produto e conhecimento técnico. Cursos, projetos práticos e experiência na avaliação de soluções de IA podem ajudar a demonstrar essa capacidade.

A função também pode mudar conforme a maturidade da empresa. Em algumas organizações, o AI Product Manager trabalha diretamente na criação de produtos baseados em modelos. Em outras, o profissional atua incorporando IA a produtos já existentes.

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A tendência é que as fronteiras entre gestão de produtos e inteligência artificial continuem se tornando menos rígidas. Para o profissional, isso significa compreender tanto o problema que precisa ser resolvido quanto as possibilidades e limitações da tecnologia usada para solucioná-lo.