Chongqing: cidade estilo 'Blade Runner' na China desafia a gravidade

Uma cidade onde um trem elevado atravessa um edifício residencial sem interromper a vida cotidiana está se tornando um dos destinos urbanos mais curiosos da China.

No ano passado, 120 milhões de turistas pernoitaram em Chongqing, o que representa um aumento de 17% no turismo em relação ao ano anterior.

Com 32 milhões de habitantes em uma área que equivale a quase dois estados do tamanho do Rio de Janeiro, a megacidade deixou de ser nota de rodapé em livros de história para se tornar centro das atenções nas redes sociais.

Antiga capital dos nacionalistas chineses durante a Segunda Guerra Mundial, Chongqing ganhou fama mundial após vídeos virais mostrarem sua arquitetura vertical e soluções de mobilidade urbana inusitadas.

A paisagem urbana única de Chongqing, onde um trem leve sobre trilhos passa por um edifício residencial (li dekun/Getty Images)

Influenciadores locais como Jackson Lu, guia turístico de 28 anos, ajudaram a impulsionar essa imagem.

Em um vídeo com 56 milhões de visualizações no TikTok e Instagram, Lu percorre uma estrada elevada em espiral com 20 andares.

Outro nome popular é Ryan Chen, conhecido como “Trump Chinês”, que imita o presidente dos EUA enquanto como o ensopado picante típico da cidade, o hotpot.

O contraste urbano entre edifícios de alto padrão construídos nas últimas décadas e blocos residenciais sem elevador dos anos 1980, nos quais roupas secam nas janelas, reforça a estética cyberpunk no estilo Blade Runner. Explicitando o choque entre o novo e o antigo, a cidade vem atraindo cada vez mais turistas.

Turismo internacional ainda tímido, mas crescente

Apesar da popularidade entre turistas chineses, apenas 330 mil estrangeiros passaram pelos postos de fronteira de Chongqing no primeiro semestre de 2025, número considerado recorde local.

A maioria chega após escalas em Pequim ou Xangai, já que ainda há poucos voos diretos da Europa, dos EUA ou do Brasil.

Relatos de viajantes apontam que a infraestrutura digital – tanto para pagamentos quanto tradução do mandarim – facilitou o turismo. No entanto, questões culturais, como os banheiros no estilo agachado, ainda são desafios para muitos visitantes.

Chongqing vive, segundo turistas, um “ponto de equilíbrio”: moderna o suficiente para impressionar, mas ainda fora das rotas saturadas por estrangeiros.