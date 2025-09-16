Casual

Morre Robert Redford, ator e diretor premiado, aos 89 anos

Ator marcou Hollywood em clássicos, já venceu o Oscar como diretor e criou o Sundance Film Festival

Robert Redford: ator e diretor de carreira premiada fundou o Sundance Film Festival, referência para filmes independentes. (Vera Anderson/WireImage)/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10h11.

O ator e diretor Robert Redford, 89, morreu na manhã desta terça-feira, em Utah. A informação foi confirmada em um comunicado por Cindi Berger, diretora executiva da agência de publicidade Rogers & Cowan PMK.

Berger informou que o artista morreu enquanto dormia, mas não especificou a causa. “Estava no lugar que amava, cercado por quem amava”, afirmou.

Redford marcou o cinema como ator, diretor e fundador do Sundance Film Festival, um dos mais importantes palcos do cinema independente. Seu estilo, segundo o The New York Times, contrariava o modelo de Hollywood de produções simplificadas, buscando dar peso cultural aos filmes, tratando de temas como corrupção política, luto e escândalos midiáticos.

Entre seus papéis mais icônicos estão Butch Cassidy (1969), Todos os Homens do Presidente (1976) e Golpe de Mestre (1973), que lhe rendeu a única indicação ao Oscar como ator. O artista atuou ao lado de grandes nomes como Jane Fonda, Barbra Streisand e Meryl Streep, sendo por décadas um dos principais galãs de Hollywood.

Na direção, estreou com Gente como a Gente (1980), vencedor de quatro Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor. Também comandou produções de peso como Quiz Show (1994), indicado ao Oscar, e Lendas da Vida (1992).

