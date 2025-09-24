Quais são os destinos favoritos dos estrangeiros no Brasil? Veja o ranking das cidades mais buscadas

O Brasil recebeu quase 6 milhões de turistas estrangeiros no primeiro semestre de 2025, um crescimento histórico de 47,5% nas comparações feitas ano a ano. O aquecimento do setor foi apontado por um levantamento da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), que analisou a movimentação de visitantes entre janeiro a julho de 2025.

Por outro lado, este cenário também destaca os principais destinos procurados pelos estrangeiros dentro do território brasileiro. Uma pesquisa divulgada pelo buscador de viagens KAYAK analisou as buscas internacionais de voos e hospedagem para viagens ao Brasil de setembro a dezembro de 2025, e revela as principais tendências.

Para onde vão os turistas estrangeiros?

Embora os destinos litorâneos sejam atraentes para quem busca por um ambiente tropical, a cidade de São Paulo ocupa a liderança do ranking de destinos mais buscados para voos. Para hospedagem, o Rio de Janeiro ocupa a primeira posição do ranking. Neste ano há também outro destaque: a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, viu um aumento 4 vezes maior nas buscas comparado com o mesmo período de 2024.

Ranking da KAYAK de principais destinos para hospedagem de turistas estrangeiros no Brasil. (Kayak/Reprodução)

Qual é a origem dos turistas?

Santiago, Lisboa e Paris são as três cidades que mais buscaram o Brasil como destino na plataforma entre março e agosto de 2025, para viagens de setembro a dezembro do mesmo ano, segundo o levantamento. Já entre as origens com o maior crescimento nas buscas por voos, comparados com o mesmo período do ano passado, Lima (83%), Bogotá (70%), Santiago e Montevidéu (31%) lideram.

Ranking da KAYAK das principais origens dos voos de turistas estrangeiros ao Brasil. (Kayak/Reprodução)

Por que a alta histórica no turismo?

A alta de 47,5% do turismo estrangeiro no Brasil, nas comparações feitas ano a ano, pode ser explicada por diversos motivos. Uma delas foi a série de desvalorizações do Real em relação ao Dólar e ao Peso Argentino, o que barateia uma viagem ao país. Eventos como shows internacionais e o Carnaval também podem ter auxiliado esse crescimento.

Outro motivador é o planejamento de marketing do Ministério do Turismo do Brasil e da Embratur para consolidar destinos brasileiros em mercados globais. Chamado de “Plano Brasis”, ele tem como objetivos centrais o aumento do número de visitantes internacionais no país e a distribuição equilibrada do fluxo turístico no território nacional.