Carnaval de rua de São Paulo bate recorde, com 767 blocos inscritos

O Carnaval de rua de São Paulo alcançou em 2025 um recorde histórico de 767 blocos inscritos, ultrapassando o maior número registrado até então, que foi em 2020, com 644 blocos. Ao todo, estão previstos 860 desfiles pelas ruas da capital paulista, já que alguns blocos se apresentarão mais de uma vez.

Após os dois anos de paralisação devido à pandemia, o Carnaval de rua tem registrado um crescimento significativo. Em 2023, foram 475 blocos inscritos, e em 2024, esse número subiu para 579, culminando no novo recorde deste ano.

Datas e organização do evento

Os desfiles de rua terão início no pré-Carnaval, a partir de 22 de fevereiro, e se estenderão até o pós-Carnaval, nos dias 8 e 9 de março. O Carnaval em 2025 será celebrado oficialmente a partir do sábado, 1º de março, e a quarta-feira de Cinzas será no dia 4 de março.

Segundo o presidente da SPTuris, Gustavo Pires, a cidade está preparada para receber os foliões:

"Estamos prontos para receber todos os foliões com um Carnaval ainda mais seguro e bem estruturado. Cada detalhe foi planejado com muito cuidado para garantir a segurança e o conforto de quem estará nas ruas", afirmou em nota.

Prefeitura reforça medidas de segurança e acessibilidade

A organização do Carnaval de rua é de responsabilidade da prefeitura de São Paulo, por meio da SPTuris, que coordena desde o processo de inscrição dos blocos até a implementação das normas de segurança.

Nos próximos dias, a gestão municipal deverá publicar no Diário Oficial da Cidade de São Paulo a lista de blocos inscritos, suas respectivas descrições e trajetos. A iniciativa tem como objetivo informar os foliões e organizar melhor o fluxo dos desfiles em diferentes regiões da cidade.

O evento promete movimentar não apenas a economia local, mas também reafirmar São Paulo como um dos grandes polos do Carnaval de rua no Brasil.