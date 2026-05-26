Disney+Benefícios chega ao Brasil com descontos no Spotify, Cinemark e 99; veja como funciona

O Disney+ anunciou nesta terça-feira, 26, a ampliação do programa Disney+ Benefícios no Brasil, iniciativa que adiciona descontos, experiências presenciais e parcerias comerciais à assinatura da plataforma de streaming. O novo serviço foi divulgado com exclusividade pela EXAME.

A companhia informou que o projeto passa a incluir acordos com 99, 99Food e Spotify, após benefícios já oferecidos em parceria com Cinemark e Mundo Pixar.

Segundo a empresa, a proposta é integrar vantagens ligadas a mobilidade, entrega de refeições, música e entretenimento ao serviço de streaming. A estratégia conecta o catálogo de franquias da companhia, como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, a ações promocionais fora da plataforma digital.

Quais são os benefícios oferecidos pela Disney?

99 e 99Food

Entre os novos benefícios anunciados, assinantes poderão acessar cupons mensais de 50% de desconto em corridas da 99 e em pedidos feitos pelo 99Food durante 12 meses. Os códigos promocionais serão disponibilizados pelo portal do Disney+ Benefícios e aplicados dentro do aplicativo da 99, conforme regras e critérios definidos pelas empresas.

Spotify

O pacote de novidades também inclui uma parceria com o Spotify. Assinantes do Disney+ que nunca utilizaram o plano Spotify Premium poderão resgatar três meses gratuitos do serviço de música, enquanto antigos assinantes terão direito a dois meses sem custo. A oferta depende de critérios de elegibilidade.

Os benefícios já disponíveis permanecem ativos para usuários da plataforma.

Cinemark

No Cinemark, os assinantes recebem 50% de desconto em ingressos de cinema e preços reduzidos em combos vendidos nas bombonieres da rede em unidades espalhadas pelo Brasil.

Mundo Pixar

Já no Mundo Pixar, experiência imersiva inspirada nas produções da Pixar no Rio de Janeiro, os clientes contam com descontos exclusivos.

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Disney+ amplia estratégia de experiências fora do Streaming

A companhia também anunciou a continuidade de ações promocionais ligadas a eventos e estreias de produções da marca. O programa prevê sorteios para sessões antecipadas, eventos fechados e ativações presenciais relacionadas às franquias do grupo.

Como exemplo, a empresa citou uma ação ligada ao lançamento de "O Mandaloriano e Grogu", produção derivada do universo Star Wars. Assinantes tiveram acesso a sorteios de convites para a première brasileira do filme. A plataforma afirmou que futuras campanhas devem incluir ações relacionadas ao lançamento de "Toy Story 5" e outras produções do catálogo da Disney.

Segundo a empresa, o Disney+ Benefícios já está disponível para assinantes brasileiros e receberá novas ativações, parcerias e experiências nos próximos meses. As ofertas podem ser acessadas pela área dedicada ao programa no site oficial do Disney+.