Veja quem será o rival do Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil 2026

Palmeiras: equipe está classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
Repórter
Publicado em 26 de maio de 2026 às 20h59.
O Palmeiras enfrentará o Fortaleza oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O confronto foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
O Palmeiras fará o jogo de ida em casa, enquanto a partida de volta será disputada no estádio do Fortaleza.
Diferentemente de fases anteriores, o sorteio reuniu os 16 classificados em um único pote, sem divisão por grupos ou restrições de cruzamentos.Brasil, Espanha e Alemanha: veja as convocações já divulgadas para a Copa do Mundo 2026
As partidas de ida estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto os duelos de volta acontecem em 5 e 6 de agosto. O chaveamento completo até a final, porém, ainda não foi definido e será conhecido apenas no sorteio das quartas de final.
* Os clubes à esquerda fazem o jogo de ida em casa
Jogos de ida: 1º e 2 de agosto de 2026
Jogos de volta: 5 e 6 de agosto de 2026