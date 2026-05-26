Esporte

Veja quem será o rival do Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil 2026

Verdão conheceu adversário da próxima fase em sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF

Palmeiras: equipe está classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Palmeiras: equipe está classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de maio de 2026 às 20h59.

O Palmeiras enfrentará o Fortaleza oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O confronto foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Palmeiras fará o jogo de ida em casa, enquanto a partida de volta será disputada no estádio do Fortaleza.

Diferentemente de fases anteriores, o sorteio reuniu os 16 classificados em um único pote, sem divisão por grupos ou restrições de cruzamentos.

Brasil, Espanha e Alemanha: veja as convocações já divulgadas para a Copa do Mundo 2026

As partidas de ida estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto os duelos de volta acontecem em 5 e 6 de agosto. O chaveamento completo até a final, porém, ainda não foi definido e será conhecido apenas no sorteio das quartas de final.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

  • Vasco x Fluminense
  • Internacional x Corinthians
  • Mirassol x Grêmio
  • Athletico-PR x Vitória
  • Atlético-MG x Juventude
  • Santos x Remo
  • Chapecoense x Cruzeiro
  • Palmeiras x Fortaleza

* Os clubes à esquerda fazem o jogo de ida em casa

Datas das oitavas de final

Jogos de ida: 1º e 2 de agosto de 2026
Jogos de volta: 5 e 6 de agosto de 2026

Acompanhe tudo sobre:PalmeirasCopa do BrasilFutebol

Mais de Esporte

Veja quem será o rival do Cruzeiro nas oitavas da Copa do Brasil 2026

Veja quem será o rival do Santos nas oitavas da Copa do Brasil 2026

Veja quem será o rival do Atlético-MG nas oitavas da Copa do Brasil 2026

Copa do Mundo 2026: seleção dos EUA divulga lista dos convocados

Mais na Exame

Pop

Disney+Benefícios chega ao Brasil com descontos no Spotify, Cinemark e 99; veja como funciona

Mercados

Micron passa pela primeira vez da casa do US$ 1 trilhão em valor de mercado

Esporte

Veja quem será o rival do Cruzeiro nas oitavas da Copa do Brasil 2026

Brasil

Senado aprova MP que estabelece piso salarial dos professores da educação básica