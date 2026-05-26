Veja quem será o rival do Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil 2026

O Palmeiras enfrentará o Fortaleza oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O confronto foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Palmeiras fará o jogo de ida em casa, enquanto a partida de volta será disputada no estádio do Fortaleza.

Diferentemente de fases anteriores, o sorteio reuniu os 16 classificados em um único pote, sem divisão por grupos ou restrições de cruzamentos.

As partidas de ida estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto os duelos de volta acontecem em 5 e 6 de agosto. O chaveamento completo até a final, porém, ainda não foi definido e será conhecido apenas no sorteio das quartas de final.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

Vasco x Fluminense

Internacional x Corinthians

Mirassol x Grêmio

Athletico-PR x Vitória

Atlético-MG x Juventude

Santos x Remo

Chapecoense x Cruzeiro

Palmeiras x Fortaleza

* Os clubes à esquerda fazem o jogo de ida em casa

Datas das oitavas de final

Jogos de ida: 1º e 2 de agosto de 2026

Jogos de volta: 5 e 6 de agosto de 2026