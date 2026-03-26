Copa do Mundo 2026: documentário 'Chasing the Dream' sobre a história do mundial chega ao Disney+

A Monks Film, divisão da S4 Capital, e o Disney+ anunciaram nesta quinta-feira, 26, o lançamento global do documentário de longa-metragem “Chasing the Dream” na plataforma. O projeto marca a entrada da companhia no segmento de cinema premium e acompanha a Copa do Mundo da FIFA 2026 com abordagem cinematográfica.

O filme aborda uma paixão compartilhada globalmente e propõe uma narrativa fora do padrão tradicional de transmissões esportivas. A produção adota uma construção "guiada pelo coração", com foco na emoção coletiva do torneio e na tradução desse sentimento para a linguagem audiovisual. A proposta prioriza o aspecto humano do futebol e apresenta uma perspectiva mais próxima dos bastidores do evento.

A produção é conduzida pela Monks Film em parceria com a New Element Media. A joint venture reúne a experiência do presidente da produtora, Fernando Sulichin, com histórico em projetos de alcance global. O desenvolvimento conta com apoio da FIFA, que garante acesso ampliado aos bastidores da competição.

"A Monks Film é uma evolução natural do nosso modelo para capitalizar o crescimento das franquias esportivas e do branding, construção de marca, global", afirmou Martin Sorrell, chairman executivo da S4 Capital. "Ao unir forças com os principais produtores de documentários do setor, estamos criando um novo modelo para narrativas de alto impacto", completou.

A equipe criativa inclui Fernando Sulichin, responsável pela condução narrativa do projeto, e o produtor Pablo E. Bossi, conhecido pelo documentário Muchachos. A participação do produtor está associada à experiência em projetos com foco na cultura do futebol.

O Disney+ será responsável pela distribuição global do documentário, conectando a produção a uma audiência internacional. Informações adicionais sobre a equipe criativa e participantes do projeto devem ser divulgadas ao longo do desenvolvimento.

"A Copa do Mundo da FIFA é aquele momento raro em que o mundo pausa e bate como um só", disse Fernando Sulichin. "Em colaboração com a FIFA, estamos capturando um momento cultural global que ressoará muito tempo após o apito final".

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão no dia 11 de junho, sediados nos Estados Unidos, México e Canadá. A competição será encerrada em 19 de julho.