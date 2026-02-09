'Heated Rivalry': série viral chega à HBO Max nesta semana

Após bombar nas redes sociais e atiçar a curiosidade do público brasileiro, a série "Heated Rivalry" enfim chegará ao país.

A HBO Max definiu a data de estreia da série no Brasil: nesta sexta-feira, 13, em pleno Carnaval. A página da série já está disponível na plataforma de streaming, sem episódios disponíveis.

Como os episódios serão lançados?

A partir do lançamento do primeiro episódio da temporada, os capítulos serão lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras. Com seis episódios ao todo, o final está previsto para 20 de março.

Sobre o que é 'Heated Rivalry'?

Baseada nos livros "Game Changers", da autora Rachel Reid, a série mistura romance e drama esportivo ao acompanhar dois jogadores de hóquei que defendem equipes rivais. A trama combina tensão emocional, desenvolvimento de personagens e cenas de ação no gelo.

Os protagonistas são Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois atletas rivais no gelo que enfrentam a pressão de um relacionamento secreto. A trama aborda os impactos do romance nas carreiras esportivas e na vida pessoal dos protagonistas.

A produção é estrelada por Hudson Williams e Connor Storrie.

A história foi apresentada no livro "Heated Rivalry", de 2019, e continuada em "The Long Game", lançado em 2022.

Veja o trailer de 'Heated Rivalry - Rivalidade Ardente'