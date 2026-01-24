'Heated Rivalry' finalmente tem data de estreia definida

'Heated Rivalry': série de hóquei estreia no Brasil na plataforma de streaming HBO Max (Divulgação/HBO)
Redação Exame
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09h09.
Após bombar nas redes sociais e atiçar a curiosidade do público brasileiro, a série Heated Rivalry enfim chegará ao país.
A HBO Max definiu a data de estreia da série no Brasil: 13 de fevereiro, em pleno Carnaval. A página da série já está disponível na plataforma de streaming, sem episódios disponíveis.
A partir do lançamento do primeiro episódio da temporada, os capítulos serão lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras. Com seis episódios ao todo, o final está previsto para 20 de março.
Baseada nos livros "Game Changers", da autora Rachel Reid, a série mistura romance e drama esportivo ao acompanhar dois jogadores de hóquei que defendem equipes rivais.
A trama combina tensão emocional, desenvolvimento de personagens e cenas de ação no gelo.
A série acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois atletas rivais no gelo que enfrentam a pressão de um relacionamento secreto. A trama aborda os impactos do romance nas carreiras esportivas e na vida pessoal dos protagonistas.
A produção é estrelada por Hudson Williams e Connor Storrie, e é baseada nos livros da escritora Rachel Reid.
A história foi apresentada no livro "Heated Rivalry", de 2019, e continuada em "The Long Game", lançado em 2022.