Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Heated Rivalry' finalmente tem data de estreia definida

Sucesso nas redes sociais, a série da Crave será transmitida pelo HBO Max no Brasil

'Heated Rivalry': série de hóquei estreia no Brasil na plataforma de streaming HBO Max (Divulgação/HBO)

'Heated Rivalry': série de hóquei estreia no Brasil na plataforma de streaming HBO Max (Divulgação/HBO)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09h09.

Após bombar nas redes sociais e atiçar a curiosidade do público brasileiro, a série Heated Rivalry enfim chegará ao país.

HBO Max definiu a data de estreia da série no Brasil: 13 de fevereiro, em pleno Carnaval. A página da série já está disponível na plataforma de streaming, sem episódios disponíveis.

Como os episódios serão lançados?

A partir do lançamento do primeiro episódio da temporada, os capítulos serão lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras. Com seis episódios ao todo, o final está previsto para 20 de março.

Sobre o que é 'Heated Rivalry'?

Baseada nos livros "Game Changers", da autora Rachel Reid, a série mistura romance e drama esportivo ao acompanhar dois jogadores de hóquei que defendem equipes rivais.

A trama combina tensão emocional, desenvolvimento de personagens e cenas de ação no gelo.

A série acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois atletas rivais no gelo que enfrentam a pressão de um relacionamento secreto. A trama aborda os impactos do romance nas carreiras esportivas e na vida pessoal dos protagonistas.

A produção é estrelada por Hudson Williams e Connor Storrie, e é baseada nos livros da escritora Rachel Reid.

A história foi apresentada no livro "Heated Rivalry", de 2019, e continuada em "The Long Game", lançado em 2022.

Acompanhe tudo sobre:HBO Max

Mais de Pop

Mais de 700 artistas se unem em protesto global contra abusos da IA

BBB 26: entenda por que Ana Paula Renault e Matheus brigaram

O paradoxo do BBB 26: audiência importa, mas não decide

Ator de 'Adolescência' perde Globo de Ouro horas após receber prêmio

Mais na Exame

Mundo

EUA muda foco militar da China para a América Latina em 2026

Negócios

Arapuã: o que aconteceu com a tradicional loja dos anos 1990

Inteligência Artificial

Elon Musk: homem mais rico do mundo acerta ao prever robôs superando humanos?

Brasil

Quanto ganha um professor no Brasil e nos países da OCDE?