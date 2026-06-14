Com 7 a 1 contra Curaçao, Alemanha tira do Brasil o posto de maior artilheira das Copas

A Alemanha estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, em Houston, pelo Grupo E.

E o placar — carregado de memória para o torcedor brasileiro — teve um efeito a mais: rendeu aos alemães a ultrapassagem do Brasil na artilharia histórica das Copas, numa disputa gol a gol que vinha equilibrada há anos.

Com os sete gols deste domingo, a seleção alemã chegou a 239 marcados na história do Mundial e deixou o Brasil, com 238, para trás.

Na véspera, a Amarelinha havia empatado em 1 a 1 com Marrocos, em Nova Jersey, sem encostar no rival na conta histórica.

O detalhe que torna a marca ainda mais expressiva: a Alemanha alcançou o topo com duas participações a menos. Foram 21 edições disputadas pelos europeus contra as 23 do Brasil, único país presente em todas.

O número de jogos, porém, é quase o mesmo — 113 dos alemães contra 115 dos brasileiros —, o que dá à Alemanha uma média de gols por partida superior.

O peso do 7 a 1

Não passou despercebido que a virada na artilharia veio justamente com o placar que entrou para a história do futebol brasileiro.

Foi o primeiro 7 a 1 da Alemanha em Copas desde 2014, quando os alemães aplicaram o resultado ao Brasil na semifinal disputada em Belo Horizonte — até hoje a maior derrota da Seleção em todos os tempos.

Em campo, os tetracampeões confirmaram o favoritismo, mas levaram um susto. Curaçao, estreante em Mundiais, empatou momentaneamente com Livano Comenencia, em gol muito comemorado pela torcida caribenha — o primeiro do país na história das Copas.

Nmecha, Schlotterbeck, Kai Havertz (duas vezes), Musiala, Undav e Brown marcaram para a Alemanha, que assumiu a liderança do grupo.

Seleções com mais gols na história das Copas

Alemanha — 239 gols (113 jogos)

Brasil — 238 gols (115 jogos)

Argentina — 152 gols (88 jogos)

França — 136 gols (73 jogos)

Itália — 128 gols (83 jogos)

Espanha — 108 gols (67 jogos)

Inglaterra — 104 gols (74 jogos)

Holanda — 96 gols (55 jogos)

Uruguai — 89 gols (59 jogos)

Hungria — 87 gols (32 jogos)

(Com Agência O Globo)