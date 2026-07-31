B3 anuncia novo horário de negociação após atraso operacional na abertura

A B3 informou que a negociação de todos os ativos e contratos será retomada a partir das 12h30 desta sexta-feira, 31, após um atraso na abertura do mercado. A bolsa também esclareceu que a negociação do contrato de Dólar Padrão foi liberada às 9h35.

Mais cedo, a B3 havia comunicado o adiamento da abertura da negociação dos contratos de Mini Índice (WIN) e Mini Dólar (WDO).

Esses são contratos futuros negociados no mercado de derivativos da bolsa. São versões reduzidas dos contratos cheios e mais acessíveis ao investidor pessoa física por exigirem menos capital para operar. O WIN acompanha o Ibovespa futuro, enquanto o WDO segue a cotação do dólar futuro.

Atraso na Câmara B3

Segundo a bolsa, o problema foi provocado por um atraso no envio dos arquivos e na abertura da Câmara B3, estrutura de compensação e liquidação responsável por registrar, garantir e liquidar as operações realizadas no pregão.

É a Câmara B3 que assegura que quem comprou receba os ativos e quem vendeu receba os valores, atuando como contraparte central das negociações e administrando as garantias exigidas dos participantes.

Ativos permaneceram em leilão

Durante a manhã, além do adiamento dos minicontratos, a B3 informou que todos os demais ativos e contratos permaneceriam em leilão até a disponibilização dos arquivos da clearing para o mercado.

No leilão, as ordens de compra e venda são acumuladas por um período sem que os negócios sejam fechados imediatamente, permitindo a formação de um preço de referência antes da abertura regular.

A clearing é o braço de compensação da bolsa responsável por processar e confirmar as operações. Sem a liberação desses arquivos, o mercado não consegue avançar do leilão para a negociação contínua.

Com a atualização divulgada no fim da manhã, a B3 informou que a retomada da negociação de todos os ativos e contratos está prevista para ocorrer a partir das 12h30, encerrando a paralisação causada pelo atraso operacional.