Novo 'Homem-Aranha' supera 'Ultimato' e quebra recorde nas bilheterias

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreou com força nos cinemas e já quebrou um recorde antes mesmo do primeiro fim de semana em cartaz.

O novo filme da Sony Pictures e da Marvel Studios arrecadou US$ 72 milhões nas sessões de pré-estreia realizadas na quinta-feira, nos Estados Unidos e no Canadá, estabelecendo a maior bilheteria de prévias da história.

O resultado supera o antigo recorde de 'Vingadores: Ultimato', que havia faturado US$ 60 milhões nas pré-estreias de 2019 antes de registrar uma abertura doméstica de US$ 357,1 milhões e arrecadar US$ 1,2 bilhão globalmente em seu primeiro fim de semana.

O desempenho inicial coloca o novo filme muito acima das estimativas divulgadas pelo estúdio. Antes da estreia, a Sony projetava uma abertura de cerca de US$ 195 milhões nos Estados Unidos e US$ 465 milhões no mercado global, segundo o The Hollywood Reporter.

Com os números das prévias, analistas da indústria já esperam que o filme ultrapasse essas previsões e dispute espaço entre as maiores estreias da história do cinema.

Produzido com orçamento estimado em US$ 225 milhões, o longa marca o retorno de Tom Holland ao papel de Peter Parker e traz novamente Zendaya no elenco.

Maior pré-estreia de 2026

Até então, o maior desempenho em sessões de pré-estreia neste ano pertencia a 'A Odisseia,' da Universal, com US$ 17,6 milhões. Na sequência apareciam 'Toy Story 5', com US$ 17,5 milhões, e 'Michael', cinebiografia de Michael Jackson, com US$ 12,6 milhões.

Segundo dados da indústria, tanto 'Toy Story 5' quanto 'Michael' já ultrapassaram US$ 1 bilhão em bilheteria mundial, enquanto 'A Odisseia' caminha para atingir a marca após superar US$ 700 milhões nesta semana.

O último filme do herói nos cinemas, 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa', arrecadou US$ 50 milhões nas sessões de pré-estreia em dezembro de 2021. O longa abriu com US$ 260,1 milhões nos Estados Unidos e terminou sua trajetória com cerca de US$ 1,9 bilhão em receitas globais.

Na época, o desempenho foi considerado excepcional devido ao retorno de Tobey Maguire e Andrew Garfield ao papel de Peter Parker e ao cenário de retomada das salas de cinema após a pandemia.

Agora, os números de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" indicam que o personagem continua sendo uma das franquias mais lucrativas de Hollywood, mesmo sem depender do fator nostalgia que impulsionou o filme anterior.

Além do forte desempenho nas bilheterias, o novo longa também estreou com avaliações positivas. O filme registra 90% de aprovação da crítica e 98% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

Dirigido por Destin Daniel Cretton, o elenco reúne ainda Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal e Mark Ruffalo. Na trama, Peter Parker tenta reconstruir sua vida após perder os vínculos com as pessoas que ama, mas acaba perseguido por um novo inimigo invisível.