Real Time Big Data: Lula tem 31 pontos de vantagem sobre Flávio no 1º turno em Pernambuco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga a disputa presidencial no estado de Pernambuco. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 15, o mandatário registra 56% das intenções de voto.

Na sequência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pontua com 25% entre os eleitores do estado. Augusto Cury (Avante) aparece com 5% e Renan Santos (Missão), com 4%. Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) pontuam com 2% cada, enquanto o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registra 1%.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) somam 1%. Os votos brancos e nulos representam 2%, mesma fatia dos indecisos.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Em um eventual confronto direto de segundo turno, a vantagem do presidente é de 59% contra 36% de Flávio Bolsonaro. Os eleitores que declaram voto branco ou nulo somam 3%. Já aqueles que afirmam não saber em quem votar ou que preferiram não responder representam 2% da amostra.

Quando questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Flávio Bolsonaro lidera a rejeição com 51%. O presidente Lula aparece com 33%, mesmo índice registrado por Pablo Marçal. Na sequência, Ronaldo Caiado e Renan Santos são rejeitados por 29% dos entrevistados cada um.

O levantamento também mediu a avaliação do atual governo executivo federal em Pernambuco. A gestão de Lula é aprovada por 60% dos eleitores e desaprovada por 38%. De forma detalhada, 40% consideram o governo ótimo ou bom, 30% classificam como regular e 28% avaliam como ruim ou péssimo.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 10 e 14 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00283/2026.