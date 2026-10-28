Halloween sem sustos: 10 filmes para assistir com crianças pequenas

Halloween sem sustos: com aventuras divertidas, personagens fantásticos e doses leves de mistério, estas produções são alternativas para uma sessão de cinema em família (Reprodução/Prime Video)
Freelancer
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 04h01.
Nem todo filme de Halloween precisa ter sustos ou criaturas assustadoras para entrar no clima de Dia das Bruxas. Para famílias com crianças pequenas, animações e comédias que brincam com o universo dos monstros podem ser uma alternativa para apresentar esse imaginário de forma divertida.
De fantasmas camaradas a abóboras que fogem do convencional, há produções que combinam fantasia, humor e aventuras sem apostar no terror.
A seguir, confira dez filmes para incluir na programação da data. Vale lembrar que a classificação indicativa e a sensibilidade de cada criança devem orientar a escolha, já que algumas produções podem ter cenas de tensão, personagens assustadores ou temas delicados.
Miguel é um menino apaixonado por música que acaba chegando à Terra dos Mortos, onde conhece seus antepassados e tenta descobrir segredos de sua família. Com esqueletos coloridos, cenários fantásticos e canções marcantes, a animação da Pixar apresenta uma aventura sobre memória, identidade e laços familiares. Apesar do visual lúdico e da abordagem sensível, a história trata da morte e da saudade, temas que podem exigir uma conversa com crianças pequenas.
Onde assistir: Disney+.
Spookley é uma abóbora diferente das outras por ter formato quadrado. Quando uma tempestade ameaça a plantação, sua característica se transforma em uma vantagem. A animação aborda aceitação, amizade e respeito às diferenças em uma aventura musical leve.
Onde assistir: Netflix.
Os pequenos monstros da série 'Super Monstros' se preparam para celebrar o Halloween e ajudam outras crianças a lidar com os medos relacionados à data. Com episódios curtos e personagens simpáticos, o especial é uma alternativa para quem prefere evitar histórias assustadoras.
Onde assistir: Netflix.
A excêntrica família Addams precisa lidar com novos vizinhos enquanto se prepara para enfrentar mudanças em sua rotina. Com humor sombrio, situações absurdas e personagens peculiares, a animação traz elementos típicos do Halloween sem recorrer ao terror tradicional. Apesar do tom cômico, algumas cenas podem assustar crianças pequenas; por isso, vale considerar a sensibilidade de cada espectador antes de dar o play.
Onde assistir: Prime Video.
Charlie Brown, Snoopy e os amigos vivem uma celebração tradicional de Halloween, com fantasias e brincadeiras. O especial tem cerca de 25 minutos, o que ajuda a prender a atenção dos espectadores mais novos sem exigir que acompanhem um longa-metragem inteiro.
Onde assistir: Apple TV.
Durante o Halloween, Mickey e seus amigos percorrem a cidade em busca de doces, mas a aventura ganha um rumo inesperado quando eles visitam a casa mais assustadora do local. No endereço, o grupo conhece a Bruxa Vanda, que lança um feitiço sobre eles e transforma o passeio em uma experiência cheia de surpresas.
Onde assistir: Disney+.
Drácula administra um hotel onde monstros podem descansar longe dos humanos. Tudo muda quando um rapaz aparece por lá e se aproxima de sua filha, Mavis. A comédia transforma vampiros, múmias e lobisomens em personagens divertidos, embora tenha cenas de ação e sustos pontuais.
Onde assistir: Disney+.
A animação da Pixar acompanha Sulley e Mike, dois monstros que trabalham em uma empresa que transforma gritos infantis em energia. Quando uma menina entra no mundo deles, a dupla descobre que nem tudo é tão assustador quanto parece. É uma opção para famílias que querem aproveitar o tema dos monstros sem uma trama de terror.
Onde assistir: Disney+.
Gasparzinho é um fantasma gentil que deseja fazer amigos, mas vive em uma mansão com três tios travessos. A mistura de comédia, fantasia e aventura dá um tom mais leve à história. Algumas cenas com fantasmas podem provocar medo, e o filme também aborda sentimentos de solidão e perda, o que merece atenção dos responsáveis.
Onde assistir: Disney+.
O especial reúne os personagens de 'Sing' em uma apresentação musical com clima de Halloween e referências ao clássico clipe 'Thriller', de Michael Jackson. É uma escolha para crianças que gostam de música e dança, mas algumas caracterizações de zumbis e imagens de monstros podem incomodar os espectadores mais sensíveis.
Onde assistir: Netflix.