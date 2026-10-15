Billy Maximoff já apareceu em 'VisionQuest'? Entenda a teoria dos fãs

A possível presença de Billy Maximoff em "VisionQuest", nova série da Disney+, virou assunto entre fãs da Marvel nas redes sociais. Uma das publicações, feita pelo perfil @nacaomarvete616, no X, provocou especulações sobre uma eventual aparição sutil do personagem na série dedicada ao Visão, que deve ser introduzido de forma mais clara nos próximos episódios.

🚨 BILLY JÁ APARECEU EM VISIONQUEST? https://t.co/rHVmkA26AJ — Nação Marvete 616 (@nacaomarvete616) October 15, 2026

Billy, também conhecido como Wiccano, ganhou destaque em "Agatha Desde Sempre", produção que expandiu a história da família de Wanda Maximoff no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Desde então, o público acompanha possíveis pistas sobre o futuro do personagem e sua ligação com os próximos projetos do estúdio.

O que Billy Maximoff tem a ver com a história?

A participação faz sentido dentro da narrativa construída pela Marvel. Ao final de "Agatha Desde Sempre", Billy parte com Agatha Harkness em busca de seu irmão gêmeo, Tommy Maximoff, cuja alma ele ajudou a colocar em outro corpo.

Já "VisionQuest" acompanha o Visão Branco, que tenta compreender sua identidade após recuperar as memórias da versão original. A história também apresenta Tommy, conhecido como Speed, criando uma conexão direta com os acontecimentos da série anterior.

A presença de Billy poderia aproximar os irmãos e ampliar a conexão entre as três produções: "WandaVision", "Agatha Desde Sempre" e "VisionQuest".

Afinal, Billy já apareceu em 'VisionQuest'?

Até o momento, as pistas divulgadas e discutidas pelos fãs sustentam a possibilidade de que o personagem já esteja participando da série de forma sutil. Apesar disso, a Marvel não confirmou as teorias. Os telespectadores esperam uma participação mais clara de Billy Maximoff nos próximos episódios.

Joe Locke, intérprete de Billy, esteve na estreia de "VisionQuest" em Londres, em 12 de outubro. O ator posou ao lado de Paul Bettany, que interpreta Visão, e Ruaridh Mollica, responsável por Tommy. A presença de Locke no evento aumentou as especulações sobre a participação de seu personagem na nova história sobre Visão.

Paul Bettany, Joe Locke and Ruaridh Mollica at the #LFF premiere of ‘VISIONQUEST’ https://t.co/lY2RbzF8an — Marvel Updates (@marvel_updat3s) October 12, 2026

Qual é a trama de 'VisionQuest'?

A série acompanha o Visão Branco, que tenta recuperar sua identidade e compreender suas memórias após os acontecimentos de "WandaVision". Na jornada, o personagem se depara com questões sobre sua humanidade e seu passado, enquanto a história retoma elementos do núcleo familiar de Wanda Maximoff e estabelece conexões com "Agatha Desde Sempre".

A série estreou no Disney+ na última quarta-feira, 14, com os dois primeiros episódios. A produção tem oito capítulos, com lançamento do último previsto para 11 de novembro.

Calendário de lançamentos de 'VisionQuest':

13 de outubro: episódios 1 e 2;

21 de outubro: episódios 3 e 4;

28 de outubro: episódios 5 e 6;

4 de novembro: episódio 7;

11 de novembro: episódio 8, final da temporada.

Confira o trailer de 'VisionQuest'