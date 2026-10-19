3ª temporada de 'Ninguém Quer', da Netflix, estreia nesta quinta-feira; veja as novidades

'Ninguém Quer': Joanne e Noah vão morar juntos, enquanto Morgan, Sasha e Esther enfrentam mudanças na vida amorosa e profissional (Reprodução/Netflix)
Freelancer
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16h31.
A terceira temporada de "Ninguém Quer" chega à Netflix nesta quinta-feira, 22 de outubro. A comédia romântica retorna com dez episódios inéditos e acompanha uma nova etapa do relacionamento entre Joanne, interpretada por Kristen Bell, e Noah, vivido por Adam Brody.
Depois de reafirmarem o compromisso no final da segunda temporada, os protagonistas decidem morar juntos. A mudança abre espaço para histórias sobre convivência, intimidade e as descobertas que acompanham a construção de uma vida a dois.
A nova fase também amplia o espaço para os personagens secundários, com mudanças na vida amorosa de Sasha e Esther e novos acontecimentos na carreira de Morgan. A produção ainda apresenta rostos conhecidos da comédia norte-americana, incluindo Sarah Silverman e Andrew Rannells.
A convivência sob o mesmo teto será um dos principais temas dos novos episódios. Depois das dúvidas e dos obstáculos que marcaram o início do romance, Joanne e Noah entram em uma fase mais estável, com a possibilidade de aproveitar as novidades de uma relação consolidada.
A trama também continua explorando as diferenças religiosas entre o casal, que é formado por uma agnóstica e um rabino judeu. A aproximação de Joanne com o judaísmo ganha espaço na temporada e influencia sua relação com a religião, com a família e com o próprio parceiro.
Morgan, irmã de Joanne, vive uma fase de crescimento profissional. Interpretada por Justine Lupe, a personagem verá seu podcast ganhar força e sua carreira avançar rumo a uma exposição maior na mídia. O sucesso também pode aumentar a rivalidade entre as irmãs, que têm personalidades e ambições diferentes.
Sasha, vivido por Timothy Simons, e Esther, interpretada por Jackie Tohn, voltam ao universo dos encontros amorosos. Os dois terão de lidar com as dificuldades e as surpresas de conhecer novas pessoas.
A relação entre Morgan e Sasha também continuará relevante na série. Os personagens vêm demonstrando sentimentos que ainda não conseguiram admitir, situação que pode complicar a dinâmica entre os irmãos de Joanne e Noah.
A nova temporada reúne atores convidados e personagens que vão influenciar os próximos passos dos protagonistas. Entre as novidades estão:
A criadora da série, Erin Foster, também fará uma participação como Nicole, uma mulher solteira e caótica que representa uma versão alternativa de Joanne.
A terceira temporada terá faixas de artistas como Miley Cyrus, J Balvin, Ellie Goulding, Maisie Peters e Jessie Murph.
Entre as músicas anunciadas estão "You (Demo)", de Miley Cyrus, "Click Click Flash", de J Balvin, "Hands on Me", de Maisie Peters, e "Pray for Me", de Ellie Goulding.