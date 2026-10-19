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3ª temporada de 'Ninguém Quer', da Netflix, estreia nesta quinta-feira; veja as novidades

Com Kristen Bell e Adam Brody de volta, a comédia romântica terá dez episódios e novos nomes no elenco

'Ninguém Quer': Joanne e Noah vão morar juntos, enquanto Morgan, Sasha e Esther enfrentam mudanças na vida amorosa e profissional (Reprodução/Netflix)

'Ninguém Quer': Joanne e Noah vão morar juntos, enquanto Morgan, Sasha e Esther enfrentam mudanças na vida amorosa e profissional (Reprodução/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16h31.

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A terceira temporada de "Ninguém Quer" chega à Netflix nesta quinta-feira, 22 de outubro. A comédia romântica retorna com dez episódios inéditos e acompanha uma nova etapa do relacionamento entre Joanne, interpretada por Kristen Bell, e Noah, vivido por Adam Brody.

Depois de reafirmarem o compromisso no final da segunda temporada, os protagonistas decidem morar juntos. A mudança abre espaço para histórias sobre convivência, intimidade e as descobertas que acompanham a construção de uma vida a dois.

A nova fase também amplia o espaço para os personagens secundários, com mudanças na vida amorosa de Sasha e Esther e novos acontecimentos na carreira de Morgan. A produção ainda apresenta rostos conhecidos da comédia norte-americana, incluindo Sarah Silverman e Andrew Rannells.

O que acontece na 3ª temporada de "Ninguém Quer"?

A convivência sob o mesmo teto será um dos principais temas dos novos episódios. Depois das dúvidas e dos obstáculos que marcaram o início do romance, Joanne e Noah entram em uma fase mais estável, com a possibilidade de aproveitar as novidades de uma relação consolidada.

A trama também continua explorando as diferenças religiosas entre o casal, que é formado por uma agnóstica e um rabino judeu. A aproximação de Joanne com o judaísmo ganha espaço na temporada e influencia sua relação com a religião, com a família e com o próprio parceiro.

Morgan, Sasha e Esther ganham novas histórias

Morgan, irmã de Joanne, vive uma fase de crescimento profissional. Interpretada por Justine Lupe, a personagem verá seu podcast ganhar força e sua carreira avançar rumo a uma exposição maior na mídia. O sucesso também pode aumentar a rivalidade entre as irmãs, que têm personalidades e ambições diferentes.

Sasha, vivido por Timothy Simons, e Esther, interpretada por Jackie Tohn, voltam ao universo dos encontros amorosos. Os dois terão de lidar com as dificuldades e as surpresas de conhecer novas pessoas.

A relação entre Morgan e Sasha também continuará relevante na série. Os personagens vêm demonstrando sentimentos que ainda não conseguiram admitir, situação que pode complicar a dinâmica entre os irmãos de Joanne e Noah.

Quem entra no elenco da 3ª temporada?

A nova temporada reúne atores convidados e personagens que vão influenciar os próximos passos dos protagonistas. Entre as novidades estão:

  • Sarah Silverman como Eden, a rabina responsável pelas aulas de introdução ao judaísmo frequentadas por Joanne.
  • Andrew Rannells como Sebastian, um colega de Joanne nas aulas de conversão, com opiniões fortes e potencial para gerar conflitos.
  • Keyla Monterroso Mejia como Amber, uma mulher solteira que participa das aulas e busca um marido judeu.
  • Avan Jogia como Travis, um homem confiante que gosta de provocar Joanne.
  • Poorna Jagannathan como Eleanor, tia de Sebastian.
  • Sadie Sandler como Denise, uma jovem vidente que faz uma leitura para Morgan.
  • Stephanie Koenig como Poppy, uma mulher otimista que sai com Sasha.
  • Steven Weber como Julian, um pai divorciado com uma personalidade segura e descontraída.

A criadora da série, Erin Foster, também fará uma participação como Nicole, uma mulher solteira e caótica que representa uma versão alternativa de Joanne.

Trilha sonora terá Miley Cyrus e J Balvin

A terceira temporada terá faixas de artistas como Miley Cyrus, J Balvin, Ellie Goulding, Maisie Peters e Jessie Murph.

Entre as músicas anunciadas estão "You (Demo)", de Miley Cyrus, "Click Click Flash", de J Balvin, "Hands on Me", de Maisie Peters, e "Pray for Me", de Ellie Goulding.

Confira o trailer de "Ninguém Quer":

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