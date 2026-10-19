3ª temporada de 'Ninguém Quer', da Netflix, estreia nesta quinta-feira; veja as novidades

A terceira temporada de "Ninguém Quer" chega à Netflix nesta quinta-feira, 22 de outubro. A comédia romântica retorna com dez episódios inéditos e acompanha uma nova etapa do relacionamento entre Joanne, interpretada por Kristen Bell, e Noah, vivido por Adam Brody.

Depois de reafirmarem o compromisso no final da segunda temporada, os protagonistas decidem morar juntos. A mudança abre espaço para histórias sobre convivência, intimidade e as descobertas que acompanham a construção de uma vida a dois.

A nova fase também amplia o espaço para os personagens secundários, com mudanças na vida amorosa de Sasha e Esther e novos acontecimentos na carreira de Morgan. A produção ainda apresenta rostos conhecidos da comédia norte-americana, incluindo Sarah Silverman e Andrew Rannells.

O que acontece na 3ª temporada de "Ninguém Quer"?

A convivência sob o mesmo teto será um dos principais temas dos novos episódios. Depois das dúvidas e dos obstáculos que marcaram o início do romance, Joanne e Noah entram em uma fase mais estável, com a possibilidade de aproveitar as novidades de uma relação consolidada.

A trama também continua explorando as diferenças religiosas entre o casal, que é formado por uma agnóstica e um rabino judeu. A aproximação de Joanne com o judaísmo ganha espaço na temporada e influencia sua relação com a religião, com a família e com o próprio parceiro.

Morgan, Sasha e Esther ganham novas histórias

Morgan, irmã de Joanne, vive uma fase de crescimento profissional. Interpretada por Justine Lupe, a personagem verá seu podcast ganhar força e sua carreira avançar rumo a uma exposição maior na mídia. O sucesso também pode aumentar a rivalidade entre as irmãs, que têm personalidades e ambições diferentes.

Sasha, vivido por Timothy Simons, e Esther, interpretada por Jackie Tohn, voltam ao universo dos encontros amorosos. Os dois terão de lidar com as dificuldades e as surpresas de conhecer novas pessoas.

A relação entre Morgan e Sasha também continuará relevante na série. Os personagens vêm demonstrando sentimentos que ainda não conseguiram admitir, situação que pode complicar a dinâmica entre os irmãos de Joanne e Noah.

Quem entra no elenco da 3ª temporada?

A nova temporada reúne atores convidados e personagens que vão influenciar os próximos passos dos protagonistas. Entre as novidades estão:

Sarah Silverman como Eden, a rabina responsável pelas aulas de introdução ao judaísmo frequentadas por Joanne.

como Eden, a rabina responsável pelas aulas de introdução ao judaísmo frequentadas por Joanne. Andrew Rannells como Sebastian, um colega de Joanne nas aulas de conversão, com opiniões fortes e potencial para gerar conflitos.

como Sebastian, um colega de Joanne nas aulas de conversão, com opiniões fortes e potencial para gerar conflitos. Keyla Monterroso Mejia como Amber, uma mulher solteira que participa das aulas e busca um marido judeu.

como Amber, uma mulher solteira que participa das aulas e busca um marido judeu. Avan Jogia como Travis, um homem confiante que gosta de provocar Joanne.

como Travis, um homem confiante que gosta de provocar Joanne. Poorna Jagannathan como Eleanor, tia de Sebastian.

como Eleanor, tia de Sebastian. Sadie Sandler como Denise, uma jovem vidente que faz uma leitura para Morgan.

como Denise, uma jovem vidente que faz uma leitura para Morgan. Stephanie Koenig como Poppy, uma mulher otimista que sai com Sasha.

como Poppy, uma mulher otimista que sai com Sasha. Steven Weber como Julian, um pai divorciado com uma personalidade segura e descontraída.

A criadora da série, Erin Foster, também fará uma participação como Nicole, uma mulher solteira e caótica que representa uma versão alternativa de Joanne.

Trilha sonora terá Miley Cyrus e J Balvin

A terceira temporada terá faixas de artistas como Miley Cyrus, J Balvin, Ellie Goulding, Maisie Peters e Jessie Murph.

Entre as músicas anunciadas estão "You (Demo)", de Miley Cyrus, "Click Click Flash", de J Balvin, "Hands on Me", de Maisie Peters, e "Pray for Me", de Ellie Goulding.

Confira o trailer de "Ninguém Quer":