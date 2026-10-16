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Live-action de Moana chega ao streaming em outubro; veja onde assistir

Filme, que reconta a história da animação lançada em 2016 com atores reais, vai estar disponível na plataforma mais de três meses após a estreia nos cinemas

Catherine Laga’aia interpreta Moana (Disney / Divulgação )

Catherine Laga’aia interpreta Moana (Disney / Divulgação )

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 13h40.

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O live-action de 'Moana' já tem data para chegar ao streaming. O filme, que reconta a história da animação lançada em 2016 com atores reais, vai estar disponível na plataforma mais de três meses após a estreia nos cinemas.

A trama acompanha Moana, uma jovem navegadora da ilha de Motunui escolhida pelo oceano para uma missão que pode salvar seu povo. Para isso, ela desafia as regras do pai e parte em uma jornada pelo mar aberto para devolver o coração da deusa Te Fiti, roubado séculos antes.

No caminho, a jovem precisa convencer o semideus Maui, interpretado por Dwayne Johnson, a ajudá-la a cumprir a missão. Juntos, eles enfrentam monstros marinhos e outros perigos sobrenaturais.

Catherine Laga’aia interpreta Moana, personagem que teve a voz de Auli'i Cravalho na animação original. Dwayne Johnson retorna como o semideus Maui.

O elenco também conta com John Tui, como Chefe Tui, pai da protagonista; Frankie Adams, como Sina, mãe de Moana; e Rena Owen, como Gramma Tala.

Onde assistir ao live-action de Moana?

O filme estreia no catálogo do Disney+ em 21 de outubro.

A adaptação teve uma recepção negativa entre os críticos. Um dos principais pontos de contestação foi a decisão de refazer uma animação relativamente recente e ainda popular. O uso intenso de efeitos visuais e computação gráfica (CGI) também recebeu críticas. No Rotten Tomatoes, o filme registra 33% de aprovação da crítica.

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