GTA 6 terá rotina em Vice City e escolhas que afetam a relação dos protagonistas; veja os detalhes

A vida em GTA 6 terá espaço entre um crime e outro. Compras, viagens de transporte público e passeios pela praia fazem parte das atividades previstas para os jogadores, que também poderão influenciar a relação entre Jason e Lucia e a maneira como os protagonistas são vistos pelas autoridades.

Os detalhes foram apresentados por desenvolvedores da Rockstar Games à revista Edge, em reportagem publicada em 29 de outubro e disponibilizada no GamesRadar+. A proposta é ampliar as possibilidades de interação com Vice City e o estado de Leonida, onde se passa a história. GamesRadar+

O que será possível fazer fora das missões?

A exploração da cidade não dependerá apenas dos objetivos da campanha. Os jogadores poderão entrar em lojas, frequentar boates, andar de trem e circular pelo mapa sem iniciar uma missão.

Aaron Garbut, um dos responsáveis pelo desenvolvimento na Rockstar North, explicou à Edge que a intenção é permitir que o público estabeleça uma rotina dentro do jogo.

Segundo Rob Nelson, também responsável pelo desenvolvimento, essas opções não serão obrigatórias. Quem preferir avançar pela história poderá concentrar seu tempo nas missões, enquanto os demais terão atividades para explorar entre elas.

Como funcionará a relação entre Jason e Lucia?

O vínculo entre os protagonistas terá quatro níveis de proximidade. Atividades em conjunto, como passeios de bicicleta, caminhadas na praia, viagens de carro e treinos em academia, poderão contribuir para aproximá-los. Para usar a academia, será necessário adquirir uma assinatura.

Jason e Lucia começam a campanha com a intenção de retomar o relacionamento. A evolução dessa tentativa dependerá, em parte, das escolhas do jogador ao longo da história.

Essa possibilidade não equivale a um simulador de relacionamentos. A narrativa continuará centrada na dupla e em sua atuação no crime. Recursos como casamento e divórcio não foram confirmados pela Rockstar.

Comportamento no crime terá consequências

As decisões durante confrontos também serão registradas pelo Criminal Profile, sistema de perfil criminal. A escala acompanha a conduta dos protagonistas entre dois extremos: criminosos profissionais e indivíduos considerados irrecuperáveis.

Diante de um adversário, por exemplo, o jogador poderá recorrer à intimidação ou incapacitá-lo, em vez de matá-lo. A frequência de ações violentas ajudará a definir outro perfil para Jason e Lucia.

De acordo com a Rockstar, esse histórico terá efeitos sobre o desenrolar da narrativa. A liberdade, porém, existe dentro da campanha: os protagonistas não poderão abandonar o crime para escolher qualquer profissão.

Polícia usará pistas para procurar os personagens

GTA 6 apresenta novas mecânicas em trailer estendido com 26 minutos de gameplay.

No GTA, as perseguições terão informações que vão além das estrelas de procurado. Descrições físicas, roupas, armas, relatos de testemunhas e registros de câmeras de segurança poderão orientar a busca policial.

Isso significa que uma fuga poderá envolver mudanças na aparência ou o descarte de objetos associados ao crime. Se as autoridades souberem que procuram uma dupla, separar Jason e Lucia também poderá alterar as pistas usadas na identificação.

A demonstração acompanhada pela Edge apresentou o funcionamento desse sistema, mas seus limites e as diferenças entre situações só poderão ser avaliados após o lançamento.

Transportes e veículos entram na preparação das ações

Ônibus e trens terão rotas e horários dentro de Leonida. Segundo Phil Hooker, diretor de desenvolvimento, a equipe verifica a circulação dos veículos para que o transporte público funcione como uma alternativa de deslocamento pelo mapa.

Os carros também exigirão atenção. Motoristas poderão fugir ou reagir a uma tentativa de roubo, enquanto veículos de maior valor poderão contar com rastreadores.

Indicadores de combustível e de condição do motor estarão presentes nos automóveis. As armas ficarão armazenadas no porta-malas, outro elemento a considerar na escolha de um veículo para um assalto ou uma fuga.

GTA 6 será um RPG?

Os sistemas descritos ampliam os elementos de roleplay, a interpretação de papéis, mas não confirmam uma estrutura de RPG baseada em classes, níveis de personagem ou equipamentos separados por raridade.

O foco está nas decisões tomadas dentro da história criminal: como os protagonistas convivem, quais atividades realizam e de que forma enfrentam adversários e policiais. A campanha mantém uma narrativa definida, com espaço para variações na conduta dos personagens.

Quando GTA 6 será lançado?

Grand Theft Auto VI chega em 19 de novembro de 2026, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, conforme a data divulgada pela Rockstar.